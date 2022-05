Proposta de permitir uso do burquíni em piscinas públicas causa polêmica na França

A proposta do uso do burquíni nas piscinas de Grenoble, no sudeste da França, é contestada por políticos conservadores. Foto ilustrativa.

A imprensa francesa desta terça-feira (10) aborda um assunto que volta à tona junto com os dias de calor na França: o burquíni. A cada verão, essa roupa de banho que cobre boa parte do corpo e da cabeça, confeccionada para mulheres muçulmanas, incendeia os debates e irrita os conservadores.

O tema está na capa do jornal Le Parisien, que enviou uma equipe de reportagem à Grenoble, no sudeste da França, onde a iniciativa do prefeito, o ecologista Eric Piolle, causa polêmica. Ele defende o uso do burquíni nas piscinas públicas como um "progresso social", prometendo às mulheres "a possibilidade de nadar como elas bem entenderem".

A ideia incendeia a direita francesa, abertamente contra o uso desta vestimenta - uma espécie de maiô que pode cobrir as pernas e os braços, com o véu islâmico integrado. O burquíni não é proibido por lei na França, mas algumas localidades francesas adotaram decisões nos últimos anos impedindo que ele seja utilizado em algumas praias do país.

O prefeito de Grenoble argumenta que não há nada no regulamento interno das piscinas públicas que impeça as mulheres de utilizarem a roupa de banho muçulmana. Mas a questão divide as opiniões: uma petição foi inclusive criada pedindo a proibição do burquíni, alegando que ele incita a desigualdade entre mulheres e homens.

Topless incomoda menos

O assunto é tratado também pelo jornal Le Figaro desta terça-feira. O diário destaca que, além da possibilidade de as mulheres usarem o burquíni, o prefeito de Grenoble propõe que as frequentadoras das piscinas desta cidade, nos Alpes franceses, possam nadar com os seios nus. A sugestão, no entanto, não causa polêmica, nem mobiliza a classe política como o burquíni.

Todas as atenções se voltarão para Grenoble no próximo 16 de maio, quando o conselho municipal votará um novo regulamento para as piscinas da cidade. Representantes da direita preparam uma manifestação no mesmo dia exigindo o respeito da laicidade e a realização de um referendo sobre a questão.

