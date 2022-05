Falta de chuvas e calor preocupam agricultores franceses que temem seca

A falta de chuvas e o calor atípico para esta época do ano na França começam a preocupar agricultores e ganham destaque nos jornais desta quarta-feira (11). O inverno francês quase não teve precipitações e a primavera, que começou em março, já está sendo considerada uma das mais quentes da história recente.

O jornal Libération é categórico e afirma que "as colheitas de verão serão catastróficas". "Estamos apenas no começo de maio e a seca já ameaça o país", alerta.

De acordo com a publicação, o lençol freático, alimentado durante os meses de setembro e abril, já tem um défict de 20% este ano e 15 departamentos estão em "alerta" ou "alerta reforçado" para a seca.

Apesar de "globalmente controlada" por monitoramento, segundo o Ministério da Agricultura francês, a falta de chuvas já causa tensão em agricultores de trigo e cevada. Os temores sobre os resultados destes setores na Europa este ano é grande porque a guerra da Ucrânia perturbou a produção de cereais.

Le Monde diz que nesta semana e na próxima a França vai ter temperaturas de verão com episódios de calor precoce. Em várias regiões do centro e do sul do país, os termômetros podem chegar a 30°C, ultrapassando em 9 graus as temperaturas normais para essa época do ano, com relação à média observada entre 1981 e 2010. "Com as mudanças climáticas, este período de referência, parece não ser mais adequado e deve mudar", lamenta o jornal.

De acordo com o Parisien, "os adeptos do bronzeamento estão felizes, enquanto os agricultores se preocupam." Mas o diário pondera as previsões, dizendo que ainda é cedo para preocupação. De acordo com meteorologistas entrevistados, em anos anteriores, como 2007 e 2011, as primaveras foram muito quentes e os verões totalmente normais.

