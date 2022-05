Após meses de especulações sobre ida para o Real Madrid, Mbappé fica no PSG

O atacante francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, teria confirmado que fica por mais três anos no clube.

Após meses de rumores e especulações sobre sua ida para o Real Madrid, o francês Kylian Mbappé decidiu finalmente renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain. O atacante deve passar a ser o jogador mais bem pago da equipe.

A novela durou vários meses e contou até com um apelo da ministra do Esporte da França. Uma espera muito longa para a torcida do PSG que respirou aliviada neste sábado (21), horas antes do último jogo do clube no Campeonato francês, contra o FC Metz, no Parque dos Príncipes, no domingo (22).

A manchete do jornal francês L’Équipe deste sábado (21) é clara: “Ele fica!”, destacando que o jogador deu sua resposta durante uma reunião da diretoria do clube e que as discussões se prolongaram até o começo da tarde. O acordo com o PSG seria de mais três anos, mas o contrato ainda não foi assinado.

Segundo a imprensa francesa, Mbappé já comunicou sua decisão ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Esta é a segunda vez que o clube espanhol tenta contratar o jogador sem ter sucesso.

Na sexta-feira (20), a mãe de Mbappé, Fayza Lamari, disse ao site egípcio Kora Plus que “as negociações tinham terminado” e que tinham chegado a um acordo tanto com o PSG quanto com o Real Madrid. “Agora Kylian deve decidir”, afirmou.

O atacante é destaque da equipe na atual temporada, mas o clube foi eliminado exatamente pelo Real Madrid nas oitavas de final da Liga de Campeões.

A renovação de Mbappé é vista como uma grande vitória do diretor esportivo Leonardo, do presidente Nasser Al Khelaifi e do fundo do Quatar QSI, proprietário do clube desde 2011. De acordo com a imprensa, o francês passará a ser o jogador mais bem pago do PSG, com um salário maior que o de Neymar e Messi.

Mbappé chegou ao PSG em 2017, quando tinha apenas 18 anos, vindo do FC Mônaco, em uma operação que chegou a €180 milhões.

(Com informações da AFP)

