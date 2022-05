Morre a grafista Miss.Tic, pioneira da street art de Paris

A grafista Miss.Tic, lenda das ruas de Paris e pioneira da street art da capital francesa, morreu neste domingo (22), aos 66 anos. Ela era conhecida por seus estênceis poéticos e seu comprometimento com a causa das mulheres.

Artista plástica e poeta da arte urbana, Miss. Tic espalhou por Paris, nos muros e paredes de Montmartre, do Marais e de Ménilmontant, suas silhuetas de mulheres morenas feitas com estêncil. A morte da artista foi informada nas redes sociais da poetiza e artista.

Radhia Novat, seu verdadeiro nome, nasceu em Paris, em 1956, de uma pai imigrante tunisiano e de uma mãe da região da Normanida, no norte da França. Aos 16, ela fica completamente órfã e decide então contar sua vida, seus dramas e suas fantasias nas paredes das cidades.

Primeiro, atraída pelos Estados Unidos, Novat se instala na Califórnia, no começo dos anos 1980. De volta à França, começa a trabalhar em 1985, nas ruas de Montmartre – onde cresceu. Foi nas paredes da capital que a grafista ficou conhecida sob o pseudônimo emprestado da bruxa dos gibis do Mickey (no Brasil, Madame Min).

“Eu vinha do teatro de rua, eu gostava desta ideia de arte na rua”, explicou em 2011 em uma entrevista.

“Primeiramente eu pensei: ‘vou escrever poemas’. Depois: ‘preciso de imagens com os poemas’. Eu comecei por autoretratos, depois eu continuei com outras mulheres”, acrescenta.

“Eu uso muito a mulher contemporânea, a que vemos na moda, na publicidade. Às vezes não sou bem compreendida, mas podemos ser jovens e bonitas e ter coisas a dizer. A verdade é que nos vendem o que querem com essas meninas bonitas. Então eu disse: ‘vou colocar mulheres para vender poesia’”, explicou.

Selo criado por Miss.Tic em parceira com os correios da França para o dia da mulher, em 2011, com a frase "O homem é o passado da mulher". Miss.Tic/Phil/Poste

Dificuldades e prisão

O começo da carreira de Miss.Tic foi marcado por anos de dificuldades e de problemas com a Justiça, já que o grafite e o estêncil eram considerados como uma depredação de bens. Ela foi presa por esse motivo em 1997. “A poesia é um esporte radical”, escreveu pouco depois em um muro.

Depois desse episódio, Miss.Tic começou a negociar os espaços urbanos onde ela queria trabalhar, recusando ser vista como uma delinquente. Sua arte, efêmera ou perene, chamou a atenção de grandes marcas nos anos 2000, principalmente no meio da moda. Ela colabora então com Kenzo e Louis Vuitton.

Em 2007 ela realiza o cartaz do filme “La fille coupée en deux” de Claude Chabrol, (Uma Garota cortada em duas), participa na edição de 2010 do dicionario Petit Larousse, ilustrando palavras da língua francesa, e cria uma coleção de selos em parceria com os correios da França para o dia das mulheres em 2011.

Cartaz do filme "A garota cortada em duas", de Claude Chabrol, realizado por Miss Tic. © Wild Bunch Distribution

Algumas de suas obras foram adquiridas pelo Victoria and Albert Museum, em Londres, e pelo Fundo de arte contemporânea da cidade de Paris.

Ela será uma das artistas expostas em setembro, na Prefeitura de Paris, durante uma exposição retraçando os 40 anos de arte urbana na capital.

"Tão cedo"

Miss Tic não reinvindicava participação em nenhum partido ou movimento, e se dizia anarquista, ativista, mas, sobretudo, artista.

“Eu tinha muito respeito por seu percurso”, disse no Twitter Christian Guémy, outra personalidade do street art francês. Ele lamentou que “uma das fundadoras da arte do estêncil”, tenha ido embora “tão cedo”. “As paredes do 13° (distrito de Paris) não serão nunca mais as mesmas”, escreve.

A data do funeral da artista, que "será, segundo ela desejou, aberto ao público”, ainda não foi divulgado, de acordo com sua conta oficial no Facebook.

