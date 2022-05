Novo ministro francês da Solidariedade contesta acusações de violência sexual

O novo ministro francês da Solidariedade, Damien Abad, acusado por duas mulheres de violência sexual em entrevista à RFI. damien Abad.fr

Texto por: RFI 2 min

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, anunciou sua nova equipe de governo na sexta-feira (20) e já deve lidar com denúncias contra um dos membros. O novo ministro francês da Solidariedade, Damien Abad, contestou "com toda a força", neste domingo (22), em comunicado à AFP, as acusações de violência sexual contra ele, relatadas no site independente francês Mediapart.