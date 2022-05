Macron se reúne com novo governo em meio às acusações de estupro envolvendo ministro

Damien Abad, novo ministro da Soliedariedade, da Autonomia e das Pessoas com Necessidades Especiais, é acusado de estupro por duas mulheres © Jean-Luc Hauser

Texto por: RFI 2 min

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, e os novos ministros do governo do presidente francês, Emmanuel Macron, se reúnem pela primeira vez nesta segunda-feira (23) desde a nomeação do novo gabinete e sua reeleição, há um mês. O Conselho de Ministros ocorre em meio às acusações de estupro contra Damien Abad, novo ministro da Soliedariedade, da Autonomia e das Pessoas com Necessidades Especiais e ex-presidente do partido A Republica em Marcha, de Macron, na Assembleia Nacional.