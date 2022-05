Reprodução assistida com ajuda do Estado faz sucesso entre solteiras na França

PMA para todos: oito meses após seu lançamento, o sistema está conquistando muitas mulheres solteiras © pexels-daniel-reche

Texto por: RFI 3 min

O Comitê de Monitoramento da Lei de Bioética da França publicou os números do primeiro trimestre de 2022, com várias surpresas que vão muito além das estimativas iniciais do governo francês. Desde 29 de setembro de 2021, a reprodução medicamente assistida (conhecida pela sigla PMA na França) é possível para todas as mulheres, incluindo solteiras e lésbicas, dentro da estrutura da lei de bioética. Antes, apenas mulheres heterossexuais e casadas tinham acesso ao benefício.