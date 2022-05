França confirma 16 casos de infecção por varíola dos macacos

A França registrou 16 casos "confirmados" de infecção pelo vírus da varíola dos macacos, anunciaram as autoridades de saúde do país neste domingo (29). Dos 16 casos contabilizados até sábado (28), doze foram detectados na região parisiense.

A ministra da Saúde fracesa, Brigitte Bourguignon, havia indicado que as autoridades não esperavam uma "onda" de contaminações da doença e que o país tinha reservas suficientes de vacinas para os casos de contato.

A Direção-Geral de Saúde da França indicou, na sexta-feira (27) que as duas primeiras pessoas consideradas em contato com a varíola dos macacos haviam sido vacinadas em Paris.

O primeiro caso da doença na França foi confirmado no dia 20 de maio. O paciente é um homem de 29 anos que não havia viajado a um país onde o vírus circula.

Esse tipo de varíola foi descoberto em 1958 na Dinamarca, em macacos de laboratórios, e por isso ganhou esse nome. “Mas, atualmente, são principalmente roedores que carregam esse vírus”, lembra Jeanne Brugère-Picoux, professora de veterinária e membro da Academia francesa de Medicina, em entrevista à RFI.

A varíola dos macacos é uma doença considerada rara e é conhecida em humanos desde 1970. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda não há motivos para pânico, porque a doença é, na maioria dos casos, benigna e de baixa transmissão entre humanos. No entanto, alguns especialistas lembram que formas mais severas existem e podem ser mortais.

Endêmica na África, a varíola dos macacos é uma zoonose causada por um vírus que pertence à mesma família da varíola humana. Desde 6 de maio, já foi detectada em dezenas de pessoas no Ocidente. Com exceção da primeira vítima, que havia viajado para a Nigéria, as outras contaminações aconteceram principalmente na Europa, sobretudo no Reino Unido, entre homens homossexuais ou bissexuais, apontam as autoridades.

Além da França, Espanha, Portugal e Canadá anunciaram terem encontrado pelo menos uma dezena de casos suspeitos.

Com 78 dos 150 casos confirmados globalmente da varíola dos macacos, o governo do Reino Unido acredita que o risco para a população ainda é baixo.

(Com informações da AFP e RFI)

