Imprensa francesa repercute drama das chuvas no nordeste do Brasil

Um homem sobre os destroços de uma casa que desabou por causa das fortes chuvas que atingiram o Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, no Recife, Brasil. Em 28 de maio de 2022.

Mais de 1.300 pessoas perderam suas casas devido a inundações e deslizamentos de terra ligados a chuvas torrenciais que atingem o nordeste do Brasil, escreve o canal de notícias francês BFMTV neste domingo (29). A situação pode piorar à medida que o tempo ruim continua, destaca o jornal Le Monde, em sua edição dominical. No ano passado, centenas de brasileiros morreram em enchentes e deslizamentos de terra causados ​​por fortes chuvas, contextualiza o site FranceInfo.

O drama vivido por famílias do Recife, capital de Pernambuco, foi notícia nos principais veículos de comunicação franceses neste fim de semana.

“As chuvas torrenciais, desde terça-feira, mataram pelo menos 34 pessoas, incluindo 29 nas últimas 24 horas, segundo um último relatório da Defesa Civil”, aponta a BFMTV. O canal de notícias destaca que “o presidente Jair Bolsonaro expressou no Twitter suas ‘condolências e solidariedade às vítimas deste triste desastre’”.

A reportagem reproduz vídeos publicados nas redes sociais e que mostram avenidas inundadas em diversas cidades e casas que desabaram.

Ainda segundo o texto, “entre a noite de sexta-feira (27) e a manhã de sábado (28), as chuvas chegaram a 236 milímetros em algumas partes da capital pernambucana, informou a prefeitura. Isso equivale a mais de 70% da previsão de chuvas para todo o mês de maio na cidade”.

Ex-capital do Império já viveu drama parecido

O jornal Le Monde lembra que não é a primeira vez que o Brasil é surpreendido com uma tragédia desse tipo. “No ano passado, centenas de brasileiros morreram em enchentes e deslizamentos de terra causados ​​por fortes chuvas. Em fevereiro, mais de 230 pessoas perderam a vida na cidade de Petrópolis, antiga capital do Império do Brasil no século 19, no estado do Rio de Janeiro (sudeste)”, escreve o diário francês.

A reportagem destaca que “em abril, no mesmo estado, quatorze pessoas já haviam morrido em enchentes e deslizamentos de terra. Entre as vítimas estavam uma mãe e seus seis filhos, enterrados vivos sob um deslizamento que varreu sua casa”.

De acordo com o Le Monde, o incidente “mais grave ocorreu na madrugada deste sábado, quando 19 pessoas morreram em um grande deslizamento de terra no Jardim Monteverde, na divisa entre o Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes”. A reportagem explica que outras seis pessoas morreram em outro deslizamento de terra, no município de Camaragibe.

Mudanças climáticas agravam o problema

A reportagem do site FranceInfo alerta que as mudanças climáticas podem agravar a situação. “Como uma atmosfera mais quente também é mais úmida, o aquecimento global aumenta o risco e a intensidade de inundações causadas por eventos extremos de precipitação”.

A agência de notícias AFP atualizou, neste domingo, para 56 o número de mortos pelas chuvas torrenciais que atingem a região metropolitana do Recife. Segundo o governo pernambucano, 56 pessoas estão desaparecidas. O presidente Jair Bolsonaro informou, na manhã deste domingo, que viajará para Recife na segunda-feira (30) para acompanhar de perto a "tragédia".

