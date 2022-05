Militante se instala em árvore diante da torre Eiffel em protesto contra projeto polêmico da prefeitura

Um militante ecologista se instalou em uma árvore aos pés da Torre Eiffel, para exigir a suspensão de um projeto controvertido da prefeitura de Paris, que previa o abate de plátanos bicentenários para a construção de lockers para turistas.

Thomas Brail, de 47 anos, está instalado no topo de uma árvore desde a madrugada de segunda-feira (30). O arborista, escalador e fundador do Grupo Nacional de Vigilância de Árvores (GNSA), subiu em um plátano bicentenário utilizando uma cadeirinha e cordas. Esta espécie de árvore, muito comum em Paris, pode alcançar 40 metros de altura e ultrapassar os 200 anos de idade.

‼️Thomas Brail, fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres s’est accroché cette nuit dans le platane bi-centenaire du Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Il donnera une conférence de presse aujourd’hui à 16h au pied de ce platane emblématique @afpfr pic.twitter.com/McA6GR0hVb — GNSA 🌳 Groupe National de Surveillance des Arbres (@GNSA_arbres) May 30, 2022

O projeto OnE da prefeitura de Paris, contra o qual Brail protesta, previa abater quase 20 árvores desse tipo, que ficam aos pés da Torre Eiffel, para construir lockers para visitantes e salas reservadas para os empregados do ponto turístico.

Mas uma mobilização de opositores à ideia, que começou no final de abril, obrigou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a se comprometer a não derrubar nenhuma árvore. No entanto, a socialista não renunciou totalmente ao projeto.

Projeto de vegetalização

A proposta inicial, de acordo com a prefeitura, fazia parte de um amplo projeto de vegetalização e de construção de calçadas para pedestres, no espaço entre o Trocadéro e o Campo de Marte, onde fica a torre.

“O projeto foi revisto de maneira a proteger todas as árvores do local” e “não vai haver construção que tenha impacto no sistema de raízes das árvores”, afirmou no Twitter, na segunda-feira (30), o prefeito adjunto Emmanuel Grégoire.

Ele e Christophe Najdovski, que se encarrega da vegetalização do espaço público da cidade, também prometeram receber os opositores ao projeto.

Avec @C_Najdovski nous sommes venus à la rencontre de @BrailThomas du @GNSA_arbres pour confirmer qu’il n’y aura aucun abattage d’arbres au pied de la Tour Eiffel. Nous les rencontrerons rapidement pour y travailler en détail ainsi que tous les acteurs qui souhaitent y contribuer pic.twitter.com/c1O0KUx9z2 — Emmanuel Grégoire (@egregoire) May 30, 2022

Thomas Brail, que denuncia “a industrialização das florestas” representada pela “monocultura de coníferas” na França, pede também ao novo governo francês “uma lei que regulamente a poda das árvores” e o reforço do artigo do Código do Meio Ambiente francês que proíbe a derrubada de árvores.

(Com informações da AFP)

