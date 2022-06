Diplomatas fazem greve na França contra fim de carreira exclusiva

Vista do Quai d'Orsay onde fica o Ministério das Relações Exteriores. Foto ilustrativa. AFP - JOEL SAGET

Texto por: RFI 1 min

Os funcionários do ministério de Relações Exteriores francês entraram em greve nesta quinta-feira (2), em protesto contra um decreto do presidente francês, Emmanuel Macron. O texto abre a possibilidade para que os cargos diplomáticos sejam ocupados por servidores de outros ministérios e do setor privado.