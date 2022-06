Com forte esquema de segurança para jogo França x Dinamarca, Paris quer evitar fiasco da Champions

Torcedores do Liverpool do lado de fora do Stade de France durante a final da Liga dos Campeões da UEFA, em Paris, no sábado, 28 de maio de 2022.

Mais de 2.000 policiais foram mobilizados para garantir a segurança no Stade de France nesta sexta-feira (3), durante o jogo França x Dinamarca, pela Liga das Nações. O encontro não apresenta grandes riscos, mas após o fiasco da final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool, no sábado (28), a polícia e o ministério francês de Interior querem evitar outra vergonha mundial.

Publicidade Leia mais

A polícia de Paris divulgou um comunicado na noite de quinta-feira (2) dando detalhes sobre o esquema de segurança que será estabelecido nesta sexta-feira, após uma reunião no ministério do Interior dedicado ao tema. Estavam presentes o ministro encarregado da pasta, Gérald Darmanin, e o secretário de Segurança Pública de capital, Didier Lallement.

De acordo com fontes policiais, são esperados para o jogo, que não representa riscos particulares, “quase 77.000 pessoas” e “1.800 entradas foram vendidas para espectadores dinamarqueses”, acrescentou.

Para a final da Liga dos Campeões, 22.000 ingressos foram vendidos aos torcedores ingleses e a mesma quantidade aos espanhóis. Mas, de acordo com a Uefa, organizadora do evento, e do próprio Darmanin, mais de 30.000 torcedores do Liverpool se apresentaram com ingressos falsos ou sem entradas.

Segundo as autoridades francesas, esse teria sido o principal motivo do tumulto e das cenas de violência vistas do lado de fora do estádio, antes do jogo. Mas essa versão dos fatos é contestada pelos britânicos, que apontam a falta de organização dos franceses.

As imagens de espectadores apertados contra as grades do estádio e da polícia usando gás lacrimogêneo, inclusive contra crianças, circularam no mundo inteiro, e levantaram questionamentos sobre a capacidade da França de acolher, em dois anos, os Jogos Olímpicos. Por causa da confusão, a partida começou com mais de meia hora de atraso, algo raro para uma competição nesse nível.

A polícia informou que, desta vez, estabeleceria um esquema “orientado a manter a ordem pública, a luta contra a delinquência e a regulação de fluxos de pessoas”. Além disso, para conter o impacto de uma nova greve de transportes anunciada para esta sexta-feira, um sistema especial de regulação da circulação foi estabelecido na saída da linha do trem que vai até o estádio.

No sábado, uma greve dessa mesma linha também afetou, de acordo com Darmanin e a polícia, o transporte do público para o estádio.

Delinquência

Para evitar roubos e outros problemas de segurança como os de sábado nas proximidades do estádio, a polícia previu 600 agentes que se dedicam especialmente “à luta contra a delinquência”. Eles também vão atuar “nas proximidades das estações de transporte público”.

Um perímetro de proteção do estádio foi estabelecido a partir das 15h em Paris, quase cinco horas antes do jogo. “A verificação das entradas, sob responsabilidade do organizador, será realizada nas catracas de acesso. As forças de segurança zelarão para que a ordem e a segurança sejam mantidas antes da entrada”, diz o comunicado.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro