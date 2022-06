Jovem neonazista suspeito de plano de assassinato em massa é indiciado na França

Um jovem francês e admirador de Hitler, suspeito de planejar um assassinato em massa, foi indiciado na sexta-feira (2) por "iniciativa terrorista individual" e colocado em prisão preventiva, segundo fontes próximas ao caso disseram neste sábado (4). Desde 2017, oito ataques planejados e atribuídos à extrema direita foram frustrados na França. Uma ameaça que é "levada muito a sério" e está "crescendo com força", de acordo com um magistrado antiterrorista parisiense.

O jovem de 20 anos foi identificado em redes sociais e aplicativos de mensagens criptografadas sob o pseudônimo "HeinrichHimmler88", disse uma fonte próxima ao caso à agência AFP, confirmando uma informação do jornal francês Le Parisien. A fonte acrescentou que ele "vomitava retórica neonazista, ameaçando em vídeos atacar judeus, negros, mulheres, e a comunidade LGBT".

Heinrich Himmler era um líder do primeiro escalão do Terceiro Reich nazista, chefe da temida e sanguinária SS. O número 88 se refere à oitava letra do alfabeto H, para a saudação nazista "Heil Hitler" (Salve, Hitler).

O homem foi preso na terça-feira no departamento de Ardèche (sul) por investigadores da Direção-geral de Segurança Interna (DGSI), subordinada ao Ministério do Interior, que descobriram que o homem indiciado estava "procurando uma arma", sugerindo um ato iminente de violência.

Durante a custódia policial, o jovem assumiu sua admiração pela ideologia nazista, mas "negou querer usar uma arma" para cometer um assassinato, de acordo com a fonte próxima ao caso. Contatados pela agência AFP, seus advogados não quiseram comentar o caso.

"Ele tem um perfil instável, com muito ressentimento em relação a vários grupos de pessoas que abusaram dele quando ele era mais jovem", disse a mesma fonte.

Arsenal neonazista no nordeste da França

Uma quantidade "impressionante" de armas, algumas das quais de guerra, e uma tonelada de munições que constituíam um verdadeiro arsenal foram descobertas nesta sexta (3) na França nas casas de quatro membros de um grupo neonazista da Alsácia (nordeste).

Os quatro suspeitos, levados sob custódia após a operação na terça-feira, foram indiciados por tráfico de armas, disse o promotor de Mulhouse (nordeste), Edwige Roux-Morizot. Eles podem ser condenados a dez anos de prisão. Os quatro homens foram detidos em suas casas, nas localidades de Sierentz, Brinckheim, Richwiller e Mooslargue, durante a operação que mobilizou cerca de 200 militares.

Foi necessário "proteger as instalações" porque os suspeitos estavam "fortemente armados" e "treinados para atirar", disse o coronel Alexandre Jeaunaux, comandante da polícia da região de Haut-Rhin.

Cerca de 18 armas legais e 23 ilegais foram apreendidas, assim como 167 fuzis automáticos, dos quais 72 eram kalashnikovs, disse o tenente-coronel Yann Wanson, segundo no comando da seção de buscas de Estrasburgo.

As quantidades de munição eram "tão impressionantes, que estamos falando mais em termos de peso", disse o tenente-coronel Wanson. A apreensão representa "pelo menos 120.000 munições de todos os calibres, muitas para armas de guerra", com um peso total de mais de uma tonelada, acrescentou.

Os suspeitos, com idades entre 45 e 53 anos, têm perfis de pessoas "normais", segundo o promotor Morizot. No entanto, eles pertencem a um grupo neonazista, o que foi confirmado pela "significativa literatura" negacionista e antissemita encontrada nas casas dos suspeitos, que exibiam também vários objetos nazistas.

(Com informações da AFP)

