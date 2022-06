França: Chuvas matam mulher e deixam 15 feridos em pior fenômeno meteorológico simultâneo em 20 anos

Trinta mil escoteiros que acampanham em uma área perto do castelo de Chambord, na região do Vale do Loire, tiveram de abandonar suas barracas para se proteger do temporal. Uma parte das crianças foi acolhida no castelo.

Os temporais que atingiram a França, no sábado (4), causaram a morte de uma mulher e deixaram 15 pessoas feridas, duas delas em estado grave. Em algumas áreas, pedras de granizo destruíram vinhedos, plantações de legumes e cereais. Quinze mil residências ainda estavam sem eletricidade na manhã de domingo (5). Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, foi "a primeira vez em 20 anos" que uma parte tão extensa do território francês foi simultaneamente afetada pelas chuvas.

Na cidade de Rouen, na Normandia (noroeste), uma mulher de cerca de 30 anos morreu presa debaixo de um veículo depois de ser arrastada por uma torrente de lama, relatou o ministro. Entre os feridos, um adolescente de 13 anos se encontra em estado crítico. No total, cerca de 2.400 bombeiros realizaram 3.500 intervenções de socorro. Rodovias ficaram alagadas, tornando a circulação difícil para os motoristas.

Em uma entrevista coletiva na sede do ministério, em Paris, Darmanin disse que o episódio de fortes precipitações registrou 50 mil relâmpagos. A população tinha sido alertada pela agência Méteo France, na sexta-feira (3), que as chuvas atingiriam quase todo o país. Os meteorologistas da agência pública decretaram estado de "vigilância laranja" em 40 departamentos – o segundo mais importante numa escala de quatro níveis de alerta.

Os relâmpagos também iluminaram a Bretanha (noroeste) e a região de Paris. Internautas postaram imagens de raios na área da Torre Eiffel.

Em Vincennes, a leste de Paris, o festival de música We Love Green teve de ser interrompido.

Em Loir-et-Cher, no centro da França, 30 mil escoteiros reunidos para um acampamento de fim de semana tiveram que ser conduzidos para locais seguros. Dez mil participantes, com idades de 8 a 12 anos, foram acolhidos dentro do castelo de Chambord, com a ajuda das autoridades. Nessa região, o temporal começou por volta das 16h30. Durou alguns minutos, mas foi relativamente forte, e uma rajada de vento derrubou as barracas dos escoteiros.

Estado de catástrofe natural

O ministro do Interior disse que vai propor ao governo, na semana que vem, que seja decretado "estado de catástrofe natural" para que as pessoas atingidas pelas chuvas possam agilizar os procedimentos de indenização com as seguradoras.

Nos departamentos de Landes e do Gers, no sudoeste do país, pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe caíram nos vinhedos de Armagnac, disseram produtores e autoridades locais. Bernard Malabirade, presidente da Câmara de Agricultura do Gers, disse que a chuva de granizo afetou dezenas de milhares de hectares. Em Labastide-d'Armagnac (Landes), o prefeito Alain Gaube acredita ter "perdido entre 70% e 90% das vinhas".

