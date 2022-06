Avanço da coalizão da esquerda ameaça partido de Macron nas eleições legislativas francesas

Jean-Luc Mélenchon, líder da coalizão de esquerda para as eleições legislativas francesas de 2022. AFP - THOMAS COEX

Texto por: RFI 2 min

A corrida para as eleições legislativas francesas está na capa dos principais jornais do da França nesta terça-feira (7). Faltando apenas cinco dias para a votação, a progressão da coalizão da esquerda ameaça o partido do presidente Emmanuel Macron, Renascimento, que tenta manter sua maioria na Assembleia Nacional.