Stade de France: Chefe de polícia de Paris reconhece "fracasso"

O chefe de polícia de Paris, Didier Lallement, durante audiência no Senado, reconheceu falhas da polícia para explicar os incidentes no Stade de France no dia 28 de maio.

Durante sua audiência perante o Senado francês nesta quinta-feira (9) para explicar os incidentes no Stade de France na final da Liga dos Campeões, em 28 de maio, o chefe de polícia de Paris, Didier Lallement, admitiu o que considerou um "fracasso" e números "imprecisos". Os incidentes haviam sido imputados anteriormente pelas autoridades francesas aos torcedores do Liverpool sem ingressos válidos.

Espectadores sem ingressos subindo pelos portões, torcedores e suas famílias sendo repelidos pela polícia com gás lacrimogêneo, além de outros sendo roubados ou agredidos. O policiamento da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, a principal partida da temporada de futebol na Europa, vem sendo objeto de muita polêmica tanto na França quanto na Inglaterra.

"Foi obviamente um fracasso", admitiu o chefe de polícia de Paris, Didier Lallement, durante audiência no Senado nesta quinta-feira (9), referindo-se ao público "empurrado e agredido" e à "imagem estilhaçada [para o mundo]" da França. "É uma ferida para mim", acrescentou ele.

A audiência do chefe de polícia aconteceu depois que a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, também prestaram explicações ao Senado, em 1° de junho. Este último havia mantido sua versão, muito criticada, reafirmando que 35 mil torcedores com ingressos falsificados ou sem ingressos tinham chegado ao Stade de France e teriam sido "a raiz do mal" na origem dos incidentes.

"Assumo plena responsabilidade por este número que passei ao ministro", disse Lallement, ao mesmo tempo em que reconhecia que "talvez estivesse enganado". "Eu nunca afirmei que [esse número] era perfeitamente preciso", acrescentou, mantendo que havia muita gente em relação à capacidade do estádio.

Ele negou principalmente ter dito que esses torcedores estavam todos "em frente aos portões do estádio", uma vez que muitos vídeos e testemunhos mostraram que não havia um grande número de pessoas ao redor do Stade de France após o início da partida.

"Eu não esperava este volume de bilhetes falsos", continuou ele. Quanto ao uso de gás lacrimogêneo contra os torcedores, foi "o único meio policial de fazer uma multidão recuar", o que teria sido um "grave erro", insistiu o chefe de polícia, que disse que estar "arrependido".

Torcedores prestaram queixa na Inglaterra

Durante sua audiência, Gérald Darmanin disse ter "pedido sanções" ao prefeito da polícia contra dois membros da força policial que ele afirmou serem culpados por usar gás lacrimogêneo "em contradição às regras de utilização". As duas investigações administrativas que irão decidir sobre estas sanções estão "em andamento", revelou a comitiva do ministro.

"As decisões tomadas tornaram possível preservar a integridade física das pessoas e a realização da partida", declarou o chefe de polícia, lembrando que a greve em uma linha de trem (RER B) causou um desvio maciço de torcedores aos postos de controle e verificação na saída de outra linha, o RER D.

A partir das 14h30, foi a vez de diversos funcionários da Federação Francesa de Futebol (FFF) serem ouvidos pela comissão no Senado, como Philippe Diallo (vice-presidente), Florence Hardouin (diretor geral), Erwan Le Prévost (diretor de relações institucionais) e Didier Pinteaux (chefe de segurança).

O prefeito de Liverpool, Steve Rotheram, também será ouvido às 16h. Ele mesmo esteve presente no Stade de France e foi vítima de batedores de carteira. Os torcedores britânicos vítimas de crimes podem apresentar uma queixa ao sistema judiciário francês por meio de um formulário específico, disponível desde segunda-feira (6) no site da embaixada da França no Reino Unido. Este formulário deve então ser enviado por correio para o promotor público em Saint-Denis, onde se encontra o Stade de France.

O prefeito da polícia acrescentou que "incentivaria" os torcedores a apresentar uma queixa. As autoridades francesas ainda não forneceram quaisquer dados sobre o número de relatórios recebidos por meio deste formulário. O Liverpool pediu aos torcedores que compartilhassem suas experiências da partida e rapidamente recebeu milhares de respostas em sua plataforma .

O Real Madrid pediu, em 3 de junho, "respostas" sobre o tratamento de seus torcedores durante a final e também pediu respostas sobre quem foi "responsável" pelas cenas caóticas no Stade de France.

