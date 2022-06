Menos de dois meses após reelegerem Macron, franceses voltam às urnas para legislativas

Os franceses vão às urnas neste domingo (12) para o primeiro turno das eleições legislativas. Por causa do fuso horário, os eleitores dos territórios ultramarinos já começaram a votar neste sábado (11). O presidente Emmanuel Macron, reeleito em abril, conta com o resultado desse pleito para obter a maioria absoluta no plenário da Assembleia Nacional.

Mais de 48 milhões de eleitores foram convocados às urnas para eleger os 577 deputados, entre os cerca de 6.300 candidatos. Os moradores do arquipélago de Saint Pierre e Miquelon, na costa do Canadá, foram os primeiros a votar, às 8h deste sábado pelo horário local (7h em Brasília). Logo em seguida foram abertas as zonas eleitorais na Guiana Francesa, na fronteira com o Brasil, e Martinica, Guadalupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy, nas Antilhas.

Os eleitores têm até as 20h para votar (15h em Brasília) e, logo em seguida, os primeiros resultados do pleito começam a ser divulgados. O segundo turno da eleição legislativa francesa acontece dentro de apenas uma semana, em 19 de junho.

Três grandes forças políticas se enfrentam neste domingo: A coalizão Juntos ! (Ensemble!), criada após a reeleição do chefe de Estado com a união de partidos centristas, a Nova União Popular Ecológica e Social (Nupes), grupo que conseguiu reunir os principais partidos de esquerda do país, e a extrema direita de Marine Le Pen, que tenta ganhar espaço após a derrota no segundo turno da corrida presidencial.

A coalizão Juntos ! precisa eleger 289 dos 577 deputados para que o presidente possa implementar sem obstáculos as reformas que prometeu durante a campanha. Caso contrário, ele ficará dependente de acordos com a oposição para aprovar projetos de lei e reformas do Executivo.

Na quinta-feira (9), véspera do final da campanha, Macron lembrou que essa eleição, vista por alguns analistas como um "3° turno" da presidencial, era “decisiva”. “O equilíbrio (de forças) definirá o destino da França e o dia-a-dia de cada um", disse.

No entanto, embora a principal preocupação dos franceses seja o poder aquisitivo, tema central na corrida presidencial no primeiro trimestre, principalmente num contexto de alta dos preços devido à guerra na Ucrânia, a campanha das legislativas foi marcada pela questão da violência policial no país, que acabou desviando a atenção dos eleitores na reta final do pleito. A morte de uma jovem de 21 anos com um tiro na cabeça durante uma operação de controle em Paris inflamou ainda mais o debate sobre a ação das forças de ordem.

