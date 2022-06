Depois da Espanha, França deve atingir temperaturas recordes antes do verão

Temperaturas entre 35 e 40°C estão previstas a partir desta quarta-feira (14) na França, "um recorde de antecipação nas temperaturas elevadas" antes do verão no hemisfério norte, de acordo com uma previsão dos especialistas do instituto nacional do clima na França, a Météo France. O calor já está sendo sentido no sul da França e na Espanha. A onda de calor devem chegar a toda a França entre quarta-feira e sábado (18).

Publicidade Leia mais

A onda de calor é devida a uma grande nuvem de ar quente do norte da África e espera-se que dure até 15 de junho, de acordo com a AEMET, a agência estatal de Metereologia da Espanha, reporta o jornal francês Le Parisien, mencionando o mais intenso fenômeno do tipo dos últimos 20 anos.

Para o site France info, trata-se de "um recorde de precocidade", segundo Patrick Galois, especialista em previsões do Météo France, entrevistado pelo veículo. Os picos anteriores, que datam de 2005 e 2017, haviam sido registrados a partir de 18 de junho, ou seja mais perto da data oficial do começo do verão no hemisfério norte, 21 de junho.

A multiplicação e intensificação das ondas de calor são as manifestações mais óbvias do aquecimento global causado pelas atividades humanas, segundo Galois. "Em geral, esses períodos de calor ocorrem em julho e agosto [no pico do verão]. Eles são muito mais raros em junho e, quando acontecem, ocorrem na última semana do mês", recorda.

"A partir de quarta-feira, o calor vai se intensificar, ganhando terreno em direção ao norte [da França]", diz Galois à France info. Será um dia de transição, onde começará a fazer muito calor no sul do país. Será mais fácil chegar a 35°C, ou mesmo ultrapassar esse pico no sudoeste e no vale do Rhône até o Lyon, com possíveis picos de 38°C ou 39°C".

43°C na Andaluzia

Na Espanha, o termômetro atingiu 40 graus Celsius no sábado (11) em Sevilha e Córdoba, no sul. O país é atingido por uma onda de calor sem precedentes há pelo menos 20 anos para esta época do ano.

Nesta segunda-feira (13), o termômetro disparou em algumas cidades e regiões espanholas. Para o início de junho, o país nunca registrou temperaturas tão altas, de acordo com a AEMET. As temperaturas atingiram 42°C em alguns locais e na sombra. Um recorde de 43°C está previsto em Córdoba, na Andaluzia.

"Há no momento dois fenômenos em ação", diz Patrick Galois. "Em primeiro lugar, um pico de alta pressão que está atualmente localizado no nível da Península Ibérica e que se estenderá até o sul da França. Esta é uma espécie de massa de ar quente que comprime o ar em direção ao solo e promove o aumento da temperatura", detalha.

"Haverá também uma 'bomba de calor' nas margens de um sistema de baixa pressão atualmente localizado perto dos Açores. Esta última se aproximará de Portugal e provocará o movimento desta bolha de ar quente, que atualmente se concentra no sul da Europa, em direção ao norte da França, a partir de quinta-feira (15)", informa o especialista.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro