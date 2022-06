Macron busca estratégia para barrar avanço da coalizão de esquerda no 2° turno das legislativas

O presidente francês, Emmanuel Macron, depois de votar no primeiro turno das eleições legislativas, no último domingo, 12 de junho de 2022.

Nas capas dos principais jornais franceses desta terça-feira (14), o duelo antes do segundo turno das eleições legislativas entre a coalizão centrista, liderada pelo partido do presidente Emmanuel Macron, e a aliança da esquerda, encabeçada por Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical.

"A maioria sob pressão" é a manchete de capa do jornal Le Parisien, que destaca a busca de uma estratégia do governo para tentar barrar o avanço da coalizão de esquerda, a Nova União Popular Ecológica e Social (Nupes). O objetivo da aliança governista Juntos é impedir que a esquerda consiga cadeiras suficientes na Assembleia Nacional para acabar com o domínio dos deputados pró-Macron na casa. O diário afirma que, apesar da calma aparente nos corredores do Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, os "macronistas" estão conscientes que, se quiserem convencer os eleitores, vão precisar ir à luta.

"Uma semana de combates" é a manchete do jornal La Croix, que destaca que a partida está longe de ser vencida pelo partido de Macron. O diário cita a polêmica envolvendo a recomendação de votos para tentar barrar a extrema direita. Ao contrário do que ocorreu no segundo turno da eleição presidencial - quando governistas e várias lideranças de partidos opositores pediram o voto dos eleitores em Macron para impedir a vitória da candidata Marine Le Pen - os macronistas agora resistem em fazer o mesmo em distritos eleitorais onde o duelo será entre o partido ultranacionalista Reunião Nacional e a coalizão da esquerda Nupes.

A controvérsia está na capa do jornal Libération, estampada com uma caricatura de Macron tomando analgésicos. "Reeleito em abril graças aos eleitores da esquerda que votaram contra Le Pen, o presidente tem dificuldades hoje para anunciar uma posição clara nos distritos eleitorais onde a Nupes enfrenta a extrema direita no segundo turno das eleições legislativas", ressalta.

Apenas 21 mil votos de diferença

"Os macronistas enfrentarão os melenchonistas em um a cada dois distritos eleitorais" é manchete do jornal Le Figaro. A coalizão governista disputa com a esquerda em 271 distritos eleitorais da França. O diário destaca que poucos votos - cerca de 21 mil - separam as duas alianças. "Juntos" obteve o total de 25,75% da preferência do eleitorado, enquanto a Nupes conseguiu 25,66%.

Enquanto membros do governo tentam comparar a coalizão de esquerda à extrema direita, incitando medo nos eleitores, Mélenchon se concentra em dar um novo fôlego à campanha antes do segundo turno das eleições, no próximo domingo. "Apesar da dinâmica, a Nupes conta com uma reserva de votos baixa e quer convencer os abstencionistas", diz Le Figaro, lembrando a grande quantidade de jovens que não foram votar no último domingo. A abstenção foi principalmente registrada entre duas faixas etárias: 18-24 (69%) e 25-34 (71%).

