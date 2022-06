Onda de calor chega mais cedo e França deve registrar 40°C ainda na primavera

Mais cedo do que o normal, os franceses se preparam para uma onda de calor em plena primavera, um prenúncio de um verão que promete ser escaldante. O assunto é destaque dos jornais franceses desta quarta-feira, 15 de junho.

“Cada vez mais quente, cada vez mais cedo” é a manchete de capa do jornal local Le Parisien. “A partir desta quarta-feira, a França vai ter temperaturas muito altas, inéditas em meados de junho”, avisa, acrescentando o alerta dos especialistas em clima para que medidas urgentes sejam tomadas para deter o aquecimento global.

As temperaturas na França devem ultrapassar os 40°C em algumas regiões do país até o final da semana, segundo o serviço de meteorologia. Medidas especiais em relação ao calor são adotadas desde 2003, quando uma forte e inesperada onda de calor matou pelo menos 15 mil pessoas no país, principalmente idosos, tornando o termo “canicule”, ou canícula, cada vez mais recorrente.

Le Monde lembra que o período é um desafio para os bombeiros de regiões com florestas, como a Gironde, no sudoeste do país. Os incêndios já começaram em várias áreas e os serviços de socorro temem não poder responder a todas as demandas.

Hospitais, casas de repouso, centros esportivos também adotam medidas especiais em relação ao calor. Para os sem-teto, há a previsão de abrigos com ar-condicionado e a abertura de parques durante a noite, além de distribuição reforçada de garrafas d’água.

Essa onda de calor que chega à França vem da Espanha, relata Le Figaro. O país registrou o mês de maio mais quente em pelo menos cem anos.

Os cientistas apontam para um responsável principal – o aquecimento global – e alertam para os riscos cada vez maiores de secas e dificuldades de obtenção de água. As emissões de gases de efeito estufa aumentam a potência, duração e frequência dessas anomalias climáticas.

