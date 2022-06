França: resultado de eleições legislativas no domingo é “suspense absoluto”

A pesquisa do OpinionWay para o Les Echos apurou que a Juntos! deve conquistar entre 275 a 305 cadeiras, no resultado mais favorável e que significaria 16 a mais do que a maioria absoluta.

A dois dias do segundo turno das eleições legislativas na França, o “suspense é absoluto”, como definiu o jornal Les Echos, quanto às chances de a coligação do presidente Emmanuel Macron conseguir a maioria das cadeiras do Parlamento. As últimas pesquisas de intenções de voto, reveladas nesta sexta-feira (17), apontam vantagem a Juntos! contra os candidatos da Nupes, a coligação de esquerda que promete tornar o segundo mandato de Macron mais difícil do que o primeiro.

A pesquisa do OpinionWay para o Les Echos apurou que a Juntos! deve conquistar entre 275 a 305 cadeiras. Esse seria o resultado mais favorável e significaria 16 a mais do que a maioria absoluta. Mas outras sondagens trazem números mais pessimistas para Macron, que poderia obter no máximo 292 cadeiras, segundo a Odoxa Backbone Consulting para o Figaro.

O jornal aponta que 70% dos franceses não desejam que o presidente atinja a maioria absoluta da Assembleia Nacional. No pior cenário para o presidente, a esquerda teria 225 assentos, ainda conforme a consultoria Odoxa, o que significaria um alto risco de bloqueio das medidas propostas pelo governo. Ao mesmo tempo, a pesquisa indicou que apenas 32% dos eleitores aprovam a nomeação do líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon ao cargo de primeiro-ministro do país.

As últimas sondagens também ressaltam que a abstenção deve continuar alta no segundo turno, acima de 50%, a exemplo do primeiro turno. A participação em queda pode ser um fator de mobilização dos eleitores nas regiões onde os candidatos da extrema direita estão concorrendo. O partido Reunião Nacional, de Marine Le Pen, pode conquistar até 50 cadeiras, um recorde que representaria 42 a mais do que na legislatura atual.

Cidade de Mitterrand pode escolher candidato da extrema direita

Le Parisien mostra que até a circunscrição onde fica a cidade do lendário líder socialista François Mitterrand poderá passar para a extrema direita. Em Chateau Chinon, o candidato do Reunião Nacional, Julien Guibert, chegou em primeiro lugar no primeiro turno, no último domingo (12).

Eleitores ouvidos pelo Parisien neste vilarejo rural, pelo qual Mitterrand foi eleito deputado durante mais de três décadas antes de virar presidente da França, hoje se sentem “traídos pela esquerda”. Muitos deles relatam que sempre votaram no Partido Socialista ou nos comunistas, mas há alguns anos avaliam que “o único” partido que aborda os problemas dos eleitores menos favorecidos seria o de Marine Le Pen.

