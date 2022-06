Em plena primavera, França registra 42,9°C e recordes de temperatura em mais de 150 cidades

Na primeira onda de calor do ano, a França registrou temperaturas extremas em boa parte do país. Os termômetros de Biarritz, no sudoeste do país, alcançaram os 42,9°C. Outras 150 cidades marcaram as temperaturas mais altas de sua história para o mês de junho.

Durante toda a semana, os serviços de previsão meteorológica e o governo francês alertaram para a onda de calor antecipada que tomaria o país, com seu pico neste sábado (18). Muitos eventos festivos, esportivos e culturais foram cancelados preventivamente.

Os avisos não foram sem razão, em mais de uma dezena de cidades do país os termômetros ultrapassaram os 40°C. A cidade litorânea de Biarritz, no sudoeste do país, chegou aos 42,9°C, marca histórica. Em Cap Ferret, os moradores tiveram de suportar 41,3°C.

O calor extremo atingiu três quartos do país, colocando 45 milhões de franceses em busca de sombra e locais para se refrescar. Mais de 150 cidades registraram temperaturas recordes para o mês de junho, segundo o meteorologista Patrick Marlière, em entrevista à televisão francesa BFMTV.

Além dos picos mais altos, a agência Méteo France afirma que as temperaturas mínimas também foram muito mais altas do que o habitual, inclusive em regiões conhecidas pelo seu frescor. Na Bretanha, por exemplo, a cidade de Belle-Ile-en-Mer marcou 23,5°C no momento mais frio da madrugada, um recorde para a área.

Em Paris, que chegou aos 37°C, os parques e jardins ficarão abertos durante a noite para receber moradores que precisem de um local mais fresco. Na avenida Champs-Elysées, lojas de luxo distribuíam guarda-chuvas aos turistas que esperavam do lado de fora para entrar.

Após esta onda de calor, a previsão é que as temperaturas caiam abruptamente no país. Em diversas regiões, são esperadas fortes tempestades com granizo.

Incêndios na Espanha

Na Espanha, que enfrentou altas temperaturas durante toda a semana, os bombeiros ainda combatiam neste sábado diversos incêndios florestais. O maior deles, na Sierra de la Culebra, queimou cerca de 20.000 hectares dessa região montanhosa perto da fronteira com Portugal.

Onze vilarejos tiveram de ser evacuados por conta do fogo, que chegou a interditar uma estrada nacional e uma linha de trem de alta velocidade. Houve incêndios também nas regiões da Catalunha e da Navarra.

O aumento das ondas de calor na Europa é uma consequência direta do aquecimento global. As emissões de gases de efeito estufa aumentam a força, a duração e a frequência das ondas de calor, de acordo com cientistas.

