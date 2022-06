Macron perde maioria absoluta no 2° turno da eleição legislativa

Emmanuel Macron precisava eleger 289 dos 577 deputados para manter a maioria, mas primeiros resultados contabilizam apenas 224 cadeiras na Assembleia Nacional. AP - Christian Hartmann

Texto por: RFI 3 min

Os franceses foram às urnas neste domingo (19) para o segundo turno da eleição legislativa. De acordo com os resultados provisórios divulgados às 20h pelo horário local (15h em Brasília), a coalizão formada em torno do partido do presidente Emmanuel Macron conseguiu 224 cadeiras dos votos, contra 149 da união da esquerda. Com o resultado, o chefe de Estado, reeleito em abril, perde a maioria absoluta na Assembleia e terá que negociar com a esquerda durante seu segundo mandato. O pleito também mostra um avanço importante da extrema direita, com 89 deputados eleitos.