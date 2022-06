Perigosas e às vezes letais, travessias de migrantes no Canal da Mancha aumentaram 68%

Um grupo de mais de 40 migrantes embarca em um bote inflável, ao deixar a costa do norte da França para atravessar o Canal da Mancha, perto de Wimereux, França, 24 de novembro de 2021. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: RFI 2 min

As tentativas ilegais de migrantes de atravessar o Canal da Mancha explodiram no primeiro semestre de 2022, após um ano já recorde em 2021, segundo informações do Ministério do Interior francês desta segunda-feira (20).