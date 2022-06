Diante do aumento de casos de Covid, governo francês faz apelo por segunda dose de reforço da vacina

Apenas um quarto das pessoas elegíveis receberam a segunda dose do reforço da vacina contra a Covid-19 na França, o que preocupa o governo. O país observa a chegada de uma nova onda da doença: o número de casos dobrou nas últimas três semanas.

Publicidade Leia mais

Segundo o ministério francês da Saúde, o número de pessoas que já receberam a segunda dose de reforço da vacina anticovid é "claramente insuficiente". O governo pediu nesta terça-feira (21) que a população idosa receba a injeção "o mais rápido possível", enquanto uma "retomada epidêmica" ainda é moderada.

"A vacinação não acelera. Não há gente suficiente vindo se vacinar", afirma o comunicado do Ministério da Saúde da França. Até o momento, 2,2 milhões de doses de reforço foram inoculadas entre as mais de 8,7 milhões de pessoas elegíveis, essencialmente cidadãos com mais de 60 anos e imunossuprimidos.

A maior preocupação do governo é com os residentes de casas de repouso para idosos, que representam 48% do público alvo da segunda dose de reforço e pessoas com mais de 80 anos (30%). Segundo as autoridades sanitárias, esses indivíduos "devem se vacinar o mais rápido possível para passar o verão e o outono [no Hemisfério Norte] tranquilamente".

O presidente do Conselho de orientação da estratégia vacinal da França, Alain Fischer, adverte para a "diminuição significativa" da proteção gerada pela primeira dose de reforço. Segundo ele, isso "justifica plenamente" uma nova injeção nas pessoas acima dos 60 anos "para protegê-los das formas graves da doença".

Retomada epidêmica

Para a comunidade científica francesa, não restam dúvidas: uma nova onda de Covid-19 se espalha pela França. A taxa de incidência da doença registrou um aumento de 53% na última semana, o que representa 373 contaminações por 100 mil habitantes. O fenômeno já tem repercussões nos hospitais: depois de uma diminuição de entradas no final de abril, a quantidade de internações aumentou em 20% na última semana.

"Com as novas variantes atuais, que são são contaminantes, de 10% a 15%, a epidemia volta mesmo que tenhamos passado pela época mais fria do ano", observa o infectologista francês Benjamin Davido, em entrevista à Franceinfo. O fato que o vírus está circulando em pleno verão na França mostra que "a doença está se tornando endêmica e circula o ano inteiro".

Para ele, isso significa que é necessário "agir e antecipar as próximas ondas" e investir em uma nova campanha de vacinação. "É preciso aplicar à Covid as mesmas ferramentas utilizadas contra a gripe", defende.

O especialista também lamenta que os franceses tenham baixado a proteção contra o vírus. "Estamos em uma situação absurda. Não nos protegemos mais, estamos quase fazendo o contrário do que deveríamos", diz. Entre as medidas que o infectologista diz "deplorar" está o fim da obrigatoriedade de máscaras nos transportes públicos, decretada em maio pelo governo francês.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro