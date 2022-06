Polícia desmantela novo acampamento com centenas de migrantes em Paris

Cerca de 360 migrantes foram retirados nesta quarta-feira (22) de um acampamento improvisado no nordeste de Paris. Essa não é a primeira vez que as autoridades desalojam grupos que se instalam na região.

O acampamento estava montado na Porte de Pantin, zona situada na saída da capital. Os migrantes, vindos do Afeganistão e do continente africano, eram principalmente homens sozinhos e, segundo as autoridades, muitos deles já estariam à espera do resultado de um pedido de asilo junto à administração francesa.

De acordo com a prefeitura do 19° distrito de Paris, onde fica a Porte de Pantin, o acampamento se formou rapidamente. “Vimos as primeiras barracas chegarem há apenas duas semanas”, indicou o prefeito, François Dagnaud.

Segundo ele, os migrantes foram levados para um centro de acolhimento, onde terão sua situação administrativa avaliada. Eles também devem receber acompanhamento social e sanitário e, em seguida, serão levados para abrigos, indicou a prefeitura.

As associações de ajuda aos migrantes afirmam que se trata de um mesmo grupo que já estava em acampamentos desmontados na região e que, logo após o desmantelamento, teria retornado e instalado outras barracas.

Estacionamento vira moradia improvisada

Voluntários do coletivo francês Solidarité Migrants Wilson afirmam que algumas das pessoas retiradas do acampamento nesta quarta-feira faziam parte dos 500 migrantes que viviam ilegalmente na cidade vizinha de Pantin, e que tiveram seu acampamento destruído em 11 de maio. Desde então, eles estariam sobrevivendo, em um estacionamento, em condições de insalubridade extrema.

“Continuamos no mesmo ciclo”, denuncia o prefeito. Segundo ele, mesmo se ações de desmantelamento são realizadas, o problema nunca é totalmente resolvido. Para ele, o governo e a União Europeia deveriam se mobilizar mais diante da situação.

Em 2020, algumas dessas operações chegaram a retirar até 2000 pessoas em um único dia.

(Com informações da AFP)

