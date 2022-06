Anitta diz que Bolsonaro não representa brasileiros em programa de maior audiência da TV francesa

Captura de tela da participação da cantora brasileira Anitta no programa de televisão francesa Le Quotidien, do canal TF1; na noite de 24 de junho de 2022. © Captura de dela TF1

Texto por: Paloma Varón 3 min

A cantora brasileira Anitta foi convidada para falar de seu novo álbum "Versions of me" no talk show de maior audiência da TV francesa, o Quotidien, do canal TMC-TF1, na noite desta sexta-feira (24). No programa, Anitta foi perguntada sobre o presidente Jair Bolsonaro e, sem mencionar seu nome - "pois isso traz energias ruins", se apressou em dizer que ele "não representa os brasileiros".