Incêndio destrói centenas de hectares de floresta no Sul da França

Aviões sobrevoam a região de Bessèges, no Sul da França, para tentar conter os incêndios. AFP - SYLVAIN THOMAS

Texto por: RFI 2 min

O mega incêndio que já devastou pelo menos 650 hectares de floresta na região de Cévennes, no sul de França, começa a ser controlado. Mas os bombeiros ainda temem que as chamas, que começaram na quinta-feira (7), se alastrem por causa do vento. Nessa sexta-feira (8), as equipes que tentam controlar o fogo descreveram um "contexto de alto risco", e estão sobrecarregadas com outros focos que começam a surgir.