Macron elogia o modelo social francês, mas avisa: “devemos trabalhar mais”

Fotografia de uma tela de TV que mostra o presidente francês Emmanuel Macron respondendo a jornalistas francesas Anne-Claire Coudray (C) e Caroline Roux (E), durante uma entrevista ao vivo no Palácio do Eliseu, em Paris. Em 14 de julho de 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Maria Paula Carvalho 5 min

Em entrevista nesta quinta-feira (14), a primeira após a sua reeleição em abril, o presidente francês, Emmanuel Macron, apontou as prioridades do seu segundo e último mandato. O presidente espera terminar seu governo com uma França "mais independente", vencer a batalha pelo clima e alcançar igualdade de chances para todos. Falando dos jardins do palácio presidencial, após ter participado do tradicional desfile militar na avenida Champs-Élysées, o chefe de Estado defendeu uma “nação mais forte e justa”, mas disse que a população terá que trabalhar mais tempo para poder se aposentar.