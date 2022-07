França: região da Bretanha deve ter pico de calor histórico com 41° nesta segunda-feira

Na cidade de Lannion, na região da Bretanha, os termômetros devem marcar 41° nesta segunda-feira (18). © google

Texto por: RFI 2 min

As altas temperaturas que atingem toda a França afetam também a Bretanha, no extremo oeste do país, onde os termômetros devem chegar aos 41°C nesta segunda-feira (18). A região, que costuma ter temperaturas mais amenas mesmo durante as “canicules”, como são chamadas no país as fortes ondas de calor, desta vez não ficará de fora, e o que se espera, nos próximos dias, é um recorde histórico de calor, com previsão de 42°C em Rennes.