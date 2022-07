França: dezenas de deputados e personalidades pedem 'demissão' de ministros 'homofóbicos' de Macron

A ministra encarregada das coletividades territoriais, Caroline Cayeux, durante o desfile de 14 de julho de 2022 em Paris. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 4 min

Uma centena de personalidades de todas as classes sociais, incluindo da maioria presidencial de Emmanuel Macron, denunciaram as "observações homofóbicas" da ministra Caroline Cayeux, que "feriram pessoalmente" muitos dos signatários de um editorial publicado no Journal du Dimanche. Na revista gay Têtu, uma petição assinada por cerca de 50 deputados pediu a "demissão" de três ministros, a quem eles acusam de ter um "passado contra o casamento gay" e de atacarem a comunidade LGBTQIA+.