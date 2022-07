“É a adrenalina que nos segura”, diz bombeiro que combate incêndio florestal na França

Fogo porovocado pela seca toma conta de floresta na região de Gironde, no sudoeste da França.

Os incêndios provocados pela onda de calor, que já destruíram 27 mil hectares de vegetação na França, em uma semana, ilustram a capa de diversos jornais franceses. O fogo, alertam cientistas, é uma consequência direta do aquecimento global.

O jornal Libération traz uma reportagem sobre os mais de dois mil bombeiros que trabalham em condições extremas no sudoeste do país. A motivação desses homens “não diminui, apesar do cansaço e da desolação”, escreve o Libération.

“Víamos o fogo de longe, era duro, mas sabíamos que era preciso ajudar os companheiros”, diz um bombeiro, coberto de fuligem, entrevistado pelo jornal. “É a adrenalina que nos segura”, diz um colega. Mas também “uma solidariedade incrível da população, que chega com cartazes, comida, deixa mensagens nas redes sociais”, acrescenta.

Animais ameaçados

Já o jornal Le Figaro acompanhou a retirada às pressas dos animais do zoológico de Teste de Buch, de 22 hectares, ameaçados pelas fumaças tóxicas dos incêndios locais.

O zoológico tem cerca de 850 animais – 370 deles foram transferidos a um anexo a 60 quilômetros dali. Primeiro foram recolhidos os mais fáceis de se transportar, como macacos, felinos, aves e preguiças. Animais de grande porte, como girafas, rinocerontes, elefantes e outros tiveram de ficar, diante da impossibilidade de serem transportados de maneira emergencial.

Algumas chamas chegaram a cerca de 800 metros do zoo. “Os bombeiros lutaram contra o fogo para salvar girafas e elefantes de uma morte certa”, relata le Parisien.

Libération acompanhou também a estratégia dos bombeiros em criar uma zona tampão sem vegetação para tentar conter o incêndio de Teste de Buch, na Gironde. Trata-se de um cinturão de cinco quilômetros e com 300 metros de largura. Esse sacrifício de 1.500 hectares de pinhos pode impedir a propagação do fogo ao departamento vizinho ou pelo menos desacelerar o fogo.

Cenário de destruição

O jornal Le Parisien foi até a duna do Pilat, junto à costa Atlântica. De um lado, o mar. Do outro, o que até então era uma floresta exuberante, vê-se fogo, fumaça e desolação. Ali perto, mais de 200 caminhões e 500 bombeiros estão mobilizados. O terreno acidentado e arenoso dificulta o trabalho das equipes.

Especialistas temem que as consequências do incêndio possam fragilizar todo o litoral. Tentar recuperar a vegetação e prevenir são as medidas a serem tomadas, apontam. Mas tudo depende também de vontade política. A mensagem será passada ao presidente Emmanuel Macron, que visita a região nesta quarta-feira (20).

Fumaça dos incêndios de Gironde e da região parisiense invadiram o céu da capital ©Imagem cedida por Frédéric Bodin/Arquivo Pessoal

Trazida pelo vento, fumaça de incêndio atingiu Paris

Os dois incêndios que tomam conta da região de Gironde continuavam ativos pela manhã, apesar da queda das temperaturas. A progressão, entretanto, já era mais lenta. Segundo o governo francês, o total da superfície queimada pelos dois incêndios chega a 20.600 hectares.

ℹ️ Il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur. Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France.

La raison ? La versatilité du vent.



O efeito da fumaça pôde ser observado no final da tarde no céu de Paris, onde muitos habitantes também sentiram cheiro de queimado. Em um tuíte, a Secretaria de Segurança Pública da capital confirmou que o odor era "provavelmente" proveniente dos incêndios e foi trazido pelo vento. Muitos moradores da capital e dos arredores ficaram preocupados e ligaram para os bombeiros e a polícia, levando a uma saturação dos números. de emergência. O órgão pediu que as pessoas só entrassem em contato "em caso de incêndio confirmado."

