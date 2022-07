França: "revolta" de pôneis em colônia de férias deixa 17 feridos e três crianças em estado grave

O acidente aconteceu nesta terça-feira (19) à noite em um centro hípico perto da cidade de Vitré, em Ile-et-Vilaine, na Bretanha, no noroeste da França. A informação foi divulgada pelo procurador de Rennes, Philippe Astruc, nesta quarta-feira (20). O acidente deixou no total 17 feridos. Duas crianças estão hospitalizadas em estado grave.

De acordo com os primeiros elementos divulgados pela investigação, as crianças, com idades entre 9 e 13 anos, estavam acompanhadas por dois monitores. O grupo estava no centro hípico da Haute Hairie, onde deveria participar de um curso de equitação com vinte pôneis.

Os dois monitores foram buscar os bichos nas baias, quando um deles deu meia volta por uma razão desconhecida. "Os outros animais o seguiram e saíram galopando. Na fuga, eles derrubaram e atropelaram o grupo", explicou a procuradoria, em um comunicado.

Os dois adultos e 15 crianças ficaram feridas. Segundo informações do jornal local Ici, de Saint-M'Hervé, onde está situado o centro, o incidente aconteceu por volta das 21h. Três menores sofreram traumatismo craniano. Dois, em estado grave, tiveram que ser transportados de helicóptero a um hospital em Rennes, onde foram levados à Unidade de Terapia Intensiva, mas já não correm mais risco de morte.

No total, 45 bombeiros foram mobilizados para a operação, além de dez ambulâncias e dois helicópteros. Uma equipe de psicológos foi colocada à disposição das famílias que vieram buscar os filhos no centro hípico, nesta manhã. O local organiza colônias de férias para crianças e está situado em um terreno de 20 hectares. Em seu site, o centro propõe inúmeras atividades com grupos de no máximo 25 crianças.

(Com informações da AFP)

