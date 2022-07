Catedral de Notre-Dame de Paris reabrirá em 2024, confirma governo francês

A catedral de Notre-Dame de Paris, parcialmente destruída por um incêndio em 2019 e que desde então passa por uma reforma, será reaberta aos visitantes em 2024. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (28), pela ministra francês da Cultura, Rima Abdul Malak.

Publicidade Leia mais

"Estamos confiantes que em 2024 vamos encerrar uma grande parte da reforma e reabrir a catedral para as missas e para o público", disse a ministra à imprensa, após uma visita ao canteiro de obras da catedral. Segundo ela, essa era a meta do presidente francês, Emmanuel Macron, após o incêndio, mas "a reforma ainda não estará totalmente terminada em 2024", ressaltou.

Paris sediará a Olímpiada em 2024, mas o governo ainda não confirmou se a reabertura ocorrerá antes do início dos Jogos, em 26 de julho. De acordo com o Ministério da Cultura, a segunda fase da reforma vai se concentrar na reconstrução da estrutura do monumento e na instalação da nova flecha, que será idêntica à original, destruída pelas chamas. A restauração das abóbadas deve ter início no fim do verão.

O incêndio que destruiu a catedral Notre-Dame de Paris, em 15 de abril de 2019 REUTERS/Benoit Tessier

A primeira fase da reforma, que acabou em setembro de 2021, consistiu na securização da estrutura e na retirada das obras de arte e do órgão, o maior instrumento musical da França, que não foi atingido pelas chamas. Vários testes foram realizados para definir os protocolos de limpeza e de restauração do interior da catedral, principalmente nas capelas. O orçamento total da obra é estimado em € 850 milhões.

Emmanuel et Brigitte Macron no canteiro de obras da Catedral de Notre Dame, em abril de 2022 © AP - Ian Langsdon

Na semana passada, o general Jean-Louis Georgelin, encarregado da restauração da catedral, declarou em entrevista ao jornal Le Figaro que a reabertura em 2024 era uma meta difícil de ser atingida e "ambiciosa". Ele não questionou, entretanto, o calendário estipulado pelo governo francês há três anos. "Por hora, nada nos leva a crer que esse objetivo não poderá ser atingido", acrescentou.

O incêndio na Notre-Dame destruiu a estrutura do monumento, a flecha, o relógio e parte das abóbodas. A causa do fogo ainda não foi totalmente explicada - entre as hipóteses estão um cigarro mal apagado ou uma falha elétrica. A catedral foi construída entre 1163 e 1345 na Île de la Cité, no centro da capital francesa, e é a terceira maior do mundo, depois das de Colônia (Alemanha) e Milão (Itália).

Três anos após incêndio, catedral de Notre-Dame recupera sua beleza aos poucos AP - Francois Mori

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro