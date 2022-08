Bom entrosamento entre Neymar e Messi leva PSG à conquista do Troféu dos Campeões

O PSG venceu o Nantes e ficou com o Troféu dos Campeões. O jogo foi realizado no Bloomfield Stadium, em Tel Aviv, em 31 de julho de 2022.

Os jornais franceses desta segunda-feira (1°) repercutem a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nantes, em Tel Aviv. Com a façanha, o time parisiense conquistou o Troféu dos Campeões, seu primeiro título nesta temporada.

O jornal esportivo L'Équipe traz uma foto de capa inteira do abraço entre os jogadores Neymar e Lionel Messi, determinantes para o resultado. Segundo a reportagem, eles "ofereceram um show ao público israelense, na ausência de Kylian Mbappé, suspenso para esta partida".

"Com participação em três gols, o brasileiro teve um papel importante na vitória de sua equipe", escreve o diário sobre a atuação de Neymar, que teve a presença do pai na torcida.

O texto destaca "o bom entrosamento da dupla sul-americana", sublinhando que "a volta por cima" de Neymar e Messi, ex-parceiros no Barcelona, agora com a camiseta azul e vermelha do PSG, era algo muito aguardado.

Neymar responde a críticas

Em entrevista após a partida, Neymar disse que "as pessoas falam muito, sem saber o que se passa. Leo é Leo, para sempre", afirmou o brasileiro, respondendo a críticas sobre a performance do clube no primeiro semestre deste ano.

"Ele [Messi] é um jogador que não muda e que fará sempre a diferença. Eu acho que esta temporada será muito boa. Nós três, com o Mbappé, se já começa assim, o PSG vai se sair muito bem", completou o jogador.

"Havia um título em jogo e queríamos ganhar", afirmou Neymar em entrevista ao canal Prime Video, citado pelos jornais franceses.

PSG no bom caminho

A vitória é um "sinal de que o PSG segue no bom caminho, tendo em vista que alcançou esse resultado sem o seu maior goleador, Kylian Mbappé", reforça o L'Équipe.

Campeão da Liga 1 de 2022, a conquista do clube de Paris também é a primeira do novo técnico Christophe Galtier, com uma goleada de 4 a 0 sobre o Nantes, o atual vencedor da Copa da França. O PSG começa a temporada com o pé direito, tendo vencido os quatro jogos de preparação, três deles no Japão.

