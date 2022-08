França enfrenta terceira onda de calor em apenas dois meses

Uma nova onda de calor tem início nesta segunda-feira (1°) no sudeste da França, antes de avançar em direção ao norte na terça-feira (2). Quinze departamentos franceses já estão sob alerta. Há 19 anos, o país foi palco do pior episódio de temperaturas extremas de sua história, que deixou cerca de 15 mil mortos.

Entre 35°C e 40°C durante o dia e noites extremamente abafadas: apenas duas semanas após uma segunda onda de calor que durou mais de dez dias, um novo episódio tem início no país. A primeira onda de calor desse verão francês 2022 aconteceu em junho.

Segundo a agência de meteorologia Météo France, o pico desse novo episódio será na quarta-feira (3). O responsável pelo aumento das temperaturas é um anticiclone vindo das ilhas dos Açores, no oceano Atlântico. No norte do país, os termômetros voltam a cair entre quinta (4) e sexta-feira (5), mas no sul, o ar quente permanecerá mais tempo, afirma o especialista em clima Jean-Yves Choplin.

Segundo a Météo France, essa é a 45a onda de calor registrada no país desde 1947. A última delas, de 12 a 25 de julho, foi a terceira mais intensa e a quinta mais longa já vivida até hoje.

A agência recomenda atenção redobrada a quem pode sofrer consequências graves da desidratação, como pessoas idosas, portadores de doenças crônicas ou quem têm problemas de saúde mental. O calor extremo também pode castigar esportistas e indivíduos que trabalham a céu aberto, sob radiação solar.

O governo francês informou nesta segunda-feira que os secretários de Segurança Pública foram prevenidos para ativar planos de gestão sanitária relativos às ondas de calor. "A primeira-ministra Elisabeth Borne garantirá um seguimento regular da situação", reitera o comunicado.

15 mil mortos em 2003

A França também lembra nesta segunda-feira os 19 anos da onda de calor mais mortal já registrada no país. Cerca de 15 mil pessoas morreram entre 1° e 20 de agosto de 2003, mais de 80% das vítimas tinham mais de 75 anos.

Para Eric Fregona, diretor-adjunto da Associação de Proteção às Pessoas Idosas da França, a sociedade evoluiu desde esse trágico episódio e está melhor preparada para enfrentar o aumento das temperaturas. Mas "não estamos tranquilos diante deste calor cuja intensidade aumenta e que tem uma duração cada vez maior" diz, em entrevista à rádio France Info.

De fato, meteorologistas preveem que, diante das mudanças climáticas, os episódios de temperaturas extremas serão cada vez mais precoces, longos e intensos. Se esse fenômeno não é exclusivo à França, o mesmo serve para o aumento da mortalidade das pessoas idosas devido ao aumento das temperaturas.

No último 20 de julho, a Espanha anunciou que o calor que durou mais de dez dias no país matou mais de 500 pessoas, a maioria de idosos. Em Portugal, as autoridades sanitárias registraram um aumento na mortalidade de 238 pessoas entre 7 e 13 de julho deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, muito provavelmente devido às altas temperaturas no país.

