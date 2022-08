Um ano depois de conquistar o direito, solteiras lideram reprodução assistida na França

Imprensa francesa desta terça-feira (2) lembra que, há um ano, o país estendia o direito à reprodução assistida às lésbicas e às mulheres solteiras (foto ilustrativa). © Pexels Creation Hill 1261909

Texto por: RFI 2 min

Uma bebezinha brincando com as flores de um jardim cobre a capa do jornal Libération desta terça-feira (2), lembrando que há um ano a França estendia o direito à reprodução assistida às lésbicas e mulheres solteiras. Sob o título de “Bebês Boom”, o diário conta sobre a explosão de demanda e, com isso, o aumento na espera pelos tratamentos.