França pode endurecer lei de imigração para expulsar mais estrangeiros infratores

Migrantes escalam as cercas que separam o Marrocos do enclave espanhol de Melilla, em 24 de junho de 2022.

O empenho do ministro do Interior Gérald Darmanin sobre a questão da imigração é tema dos jornais franceses desta quinta-feira (4). O assunto figura na capa do Le Figaro. Sob o título "Uma luta intratável contra os infratores estrangeiros", ele detalha seu plano ao jornal.

O ministro quer implementar uma reforma profunda na lei de imigração na França, projeto que será submetido aos parlamentares em outubro, antes da apresentação de um projeto de lei.

Na entrevista, a terceira figura mais importante na hierarquia do Governo destaca o acordo histórico sobre o controle de fronteiras conquistado enquanto a França esteve à frente da presidência da União Europeia, o que ele considera uma vitória não somente sob o ponto de vista da imigração e da economia, mas também da segurança.

O texto proposto por Darmanin, detalha o Le Parisien, mais que associar à concessão de vistos a exigências como comprovado domínio do idioma francês e evidências de que o estrangeiro aceita os valores da República, prevê a expulsão do país daqueles que cometerem crimes.

Já o Les Echos lembra que, antes da apreciação do texto pelos deputados e senadores, este será amplamente debatido por todos os partidos, além de associações e representantes da sociedade civil.

O sonho europeu

Enquanto alguns jornais franceses repercutem as declarações do ministro do Interior sobre sua proposta de texto que endurece as regras para a imigração, uma imensa foto dos imigrantes que escalaram as barreiras que separam o Marrocos do enclave de Melilla, na Espanha, estampa toda a capa do La Croix. Vinte e três africanos morreram neste incidente de 24 de junho.

Sob a manchete "Apesar dos muros, o sonho da Europa", o diário enfatiza o desequilíbrio entre o número cada vez maior de migrantes que tentam entrar no continente europeu e as fronteiras que se tornam cada vez mais fechadas.

La Croix narra os esforços das associações, como a SOS Mediterrâneo e Médicos sem Fronteiras que, nesta terça-feira (3), solicitaram à União Europeia que retomem as atividades de busca e ajuda nas travessias no Mar Mediterrâneo, que são ainda mais numerosas durante o período do verão europeu.

