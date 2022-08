Estado de saúde de baleia beluga perdida no Sena é preocupante

Getty Images via AFP - SCOTT OLSON

Uma beluga localizada na quinta-feira (4) no rio Sena perto de uma eclusa, cerca de 70 km a noroeste de Paris, está “magra” e seu estado de saúde é “preocupante”, anunciaram autoridades do departamento do Eure. A beluga é uma espécie protegida de cetáceo que costuma viver em águas frias. Na idade adulta, uma beluga mede cerca de 4 metros e pesa 1,4 tonelada.

Serviços do Estado, bombeiros, os Salvadores do Mar, o Gabinete Francês para a Biodiversidade, o Grupo de Estudos de Cetáceos Cotentin (GEEC) e o laboratório Pelagis estão mobilizados para avaliar o estado de saúde do animal que "parece apresentar alterações na pele e emagrecimento", especificou a prefeitura.

Gérard Mauger, vice-presidente do GEEC, descreve "um animal bem tonificado, que passa muito pouco tempo à superfície e realiza longas apneias", sinal de que a sua capacidade pulmonar "continua boa", mas com um comportamento que complica a tarefa dos socorristas. A prefeitura local indica que o cetáceo "foge dos barcos e não se deixa guiar na direção da foz do Sena".

“A beluga é um animal gregário e o fato de ela estar sozinha, perdida no Sena, não é um bom sinal. Ela está nas águas mornas do Sena, quando seu habitat são as águas frias”, disse Isabelle Dorliar Pouzet, secretária geral da prefeitura do Eure à France 24.

A presidente da associação para a defesa dos oceanos Sea Shepherd, Lamya Essemlali, disse à AFP que "a emergência é alimentá-la para evitar que sofra o mesmo destino da orca encontrada morta de fome" no mesmo rio, no final de maio.

"É um animal que tolera melhor a água doce do que as orcas, mas agora, absolutamente não deve ficar, senão está condenado", avisa. "O ambiente não é acolhedor para a beluga, o Sena é muito poluído e os cetáceos são extremamente sensíveis ao ruído; o Sena é bastante barulhento com sua navegação pesada", acrescenta Essemlali.

As autoridades apelam à cautela e pedem “a toda a população que não tente se aproximar ou entrar em contacto com o animal para facilitar o trabalho dos serviços do Estado", mobilizados para a preservação da vida selvagem.

No início de junho, uma orca havia sido observada no Sena, entre as cidades de Rouen e Le Havre. O animal foi finalmente encontrado morto e uma autópsia indicou morte por inanição.

(Com France 24 e AFP)

