Autoridades francesas têm "poucas esperanças" de salvar baleia-branca perdida no rio Sena

Especialistas monitoram a baleia perdida no rio Sena, mas têm poucas esperanças de conseguirem salvar o animal. AP - Francois Mori

Texto por: RFI 2 min

As esperanças de salvar uma baleia beluga perdida no rio Sena, na França, praticamente acabaram neste domingo (7). Mas as equipes de resgate descartam a eutanásia por enquanto.