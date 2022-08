Risco para beluga perdida no Sena é nadar em direção a Paris, diz presidente de ONG

Imagem aérea, tirada por um drone do grupo ambientalista Sea Shepherd, mostra uma baleia beluga no rio Sena, na região de Saint-Pierre-la-Garenne, a oeste de Paris, sexta-feira, 5 de agosto de 2022.

Mais esperançosa do que no domingo, Lamya Essemlali, presidente da ONG Sea Shepherd deu uma entrevista nesta segunda-feira (8) à RFI sobre a baleia beluga que está perdida no Sena. Ela foi avistada pela primeira vez na terça-feira (2), mas só foi localizada na quinta-feira (4). Desde então, equipes do governo e ONGs tentam resgatá-la ou, ao menos, alimentá-la e guiá-la em direção ao mar, até agora sem sucesso.

Dois meses após terem assistido à morte de uma orca que se perdeu no Sena, ONGs e autoridades francesas se esforçam ao máximo para salvar a beluga, uma espécie de cetáceo que vive habitualmente em águas frias.

Na sexta-feira (5), o mamífero marinho estava entre duas eclusas a meio caminho entre Paris e o porto de Le Havre, onde o Sena deságua. As autoridades francesas lançaram um alerta e pediram a "toda a população que não tente se aproximar ou entrar em contato com o animal".

Nadando a cerca de 70 quilômetros de Paris, a beluga perdida tem sido acompanhada diariamente desde que foi localizada.

Lamya Essemlali, presidente da ONG Sea Shepherd, falou à RFI diretamente das margens do Sena, no departamento do Eure, onde o cetáceo está nadando.

"Por enquanto, ela continua bastante curiosa, ela tem um comportamento que nos deixa esperançosos. Não há degradação de seu estado. Hoje, por volta de 4:00 horas da manhã, ela se esfregou nas margens do rio e se livrou das manchas que tinha nas costas, só não sabemos se foi graças aos antibiótios que foram administrados e começaram a fazer efeito, mas ela está visualmente melhor.

Essemlali explica que as equipes de resgate continuam na tentativa de alimentar o cetáceo: "Antes, ela ignorava completamente tudo o que oferecíamos. Agora, ela se aproxima, olha, mas não temos como saber se ela come, porque a água é muito turva, e é muito difícil saber o que ela faz a cada vez que está submersa", conta.

Especialistas monitoram a baleia perdida no rio Sena na esperança de salvar o animal. AP - Francois Mori

A presidente da Sea Shepherd disse que um dos motivos de ter esperanças de que a beluga não tenha o mesmo destino da orca que morreu no Sena há dois meses é que ela pode estar caçando para se alimentar. "Ela faz movimentos com a cabeça que mostram que ela pode estar caçando. Não temos imagens, porque não vemos o que acontece debaixo d'água, mas há sinais que mostram que esta hipótese não é impossível", relata.

Lamya Essemlali explica que a decisão sobre abrir as eclusas do Sena para permitir que o cetáceo alcance o mar vai depender do estado geral do animal. "O risco de abrir as eclusas é que a beluga não consiga percorrer esta enorme distância que a separa do mar - são 150 quilômetros até Le Havre - e que vá em direção a Paris, o que seria extremamente complicado", afirma.

A beluga foi localizada no Sena em agosto 4 de agosto de 2022. AP

"Em função da evolução de seu estado, vamos ver se poderemos ajudá-la a chegar ao mar e tentar identificar a enfermidade que ela tem, para saber se é algo que podemos tratá-la, ou se é algo incurável e, neste caso, a natureza seguirá seu curso", explica.

Essemlali diz que há hipóteses para a "desorientação" da beluga: "Nós privilegiamos a pista de poluição sonora que desorienta os cetáceos, e um fato de que talvez ela já parece ter parado de comer antes de se perder no Sena, por um fator biológico, fisiológico", diz ela, sobre a doença que "emagreceu" o cetáceo.

O aumento da atividade humana nos 3.000 km de litoral francês - notadamente o tráfico marinho e a construção de canteiros com turbinas eólicas no mar - "são questões que devemos nos colocar, pois estes eventos têm se tornado mais comuns na França", diz a ativista, lembrando que "o barulho perturba enormemente os cetáceos".

"Isso vai ter um enorme impacto nos cetáceos e nos animais marinhos em geral", enfatiza.

(Com entrevista de Florent Guignard)

