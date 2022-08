Baleia beluga retirada do rio Sena é eutanasiada durante tentativa de resgate

Veterinários cuidam da beluga que ficou presa no Sena perto de Notre Dame de la-Garenne. Normandia, madrugada de 9 para 10 de agosto de 2022. Animal teve de ser sacrificado horas depois. © JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

Texto por: Paloma Varón 2 min

A beluga que passou mais de uma semana perdida no Sena teve de ser sacrificada pelos veterinários nesta quarta-feira (10) depois de ter sido retirada do rio, a cerca de 70 km de Paris. O animal, originário das águas frias do Ártico, apresentava um estado de saúde extremamente frágil e havia parado completamente de se alimentar. A operação de resgate, que começou na noite de terça-feira (9) e durou toda a madrugada, foi inédita.