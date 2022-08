Homem armado com faca é morto pela polícia no aeroporto de Paris

Passageiros no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, em julho de 2022. Foto ilustrativa. © Reuters/Sarah Meysonnier

Texto por: RFI 1 min

A polícia matou nesta quarta-feira (10) com um tiro um homem armado com uma faca no aeroporto internacional de Roissy-Charles de Gaulle, em Paris.