Operação inédita resgata baleia do Sena; estado de saúde do animal é alarmante

Veterinários cuidam da beluga que ficou presa no Sena perto de Notre Dame de la-Garenne. Normandia, madrugada de 9 para 10 de agosto de 2022. © JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

Texto por: RFI 2 min

Os esforços para o resgate da baleia beluga perdida há quase uma semana no rio Sena recebem a atenção dos jornais franceses desta quarta-feira (10). "Ela sobreviveu!", vibra a manchete do Le Parisien, que destaca o sucesso da arriscada operação de 6 horas que conseguiu retirá-la das águas do rio em torno das 4h da manhã desta quarta-feira.