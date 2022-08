Praias, exposições, cinema: veja dicas para curtir o verão parisiense de graça

As pessoas aproveitam o sol no Paris Plage ao longo do Rio Sena em Paris, domingo, 10 de julho de 2022.

Enquanto muitos moradores deixam a capital para passar férias em outras regiões, Paris oferece inúmeras atrações para todos aqueles que escolhem passar o mês de agosto na cidade. A RFI Brasil destaca alguns programas gratuitos para curtir a temporada de verão e que atraem não somente turistas, mas muitos franceses que aproveitam esse período para fazer visitas e passeios interessantes, sem gastar muito. Um feriadão pela frente (15 de agosto, dia da Assunção) é mais uma oportunidade para desfrutar tudo o que a cidade-luz proporciona.

Com as temperaturas batendo na casa dos 40 graus, que tal se refrescar no “Paris Plages”? Até o próximo domingo (21), o evento deixa a capital com ares de praia às margens do rio Sena e no Bassin de la Villette, no nordeste de Paris. Entretenimento, espreguiçadeiras, mergulhos e momentos de relaxamento estão à espera dos veranistas urbanos.

Desde 2002, Paris Plages é uma tradição no cais do Sena e nas “piscinas naturais” de La Villette, transformando a capital numa estância balneária. Esportes aquáticos como natação, pólo, canoagem, stand up paddle e até pedalinhos fazem parte das atividades oferecidas, além de outras opções de lazer como jogos de bocha, aulas de tai-chi chuan, ginástica e break dance.

O local para os mergulhos fica em la Villette, uma região no 19° distrito de Paris e que já abrigou os antigos abatedouros da cidade. Antes marginalizado, o local passou por uma grande revitalização nos últimos anos e se transformou em mais um disputado ponto turístico, agradável para passear e cercado de um complexo com vários centros culturais, cinemas e muitos restaurantes.

Piscinas no Sena

No Quai de la Loire, os visitantes podem aproveitar as três piscinas que estão abertas gratuitamente, todos os dias, das 11h às 21h. Ainda não se trata de tomar banho nas águas do rio Sena: as bacias são preenchidas com "água do canal Ourcq" que deságua na bacia de La Villette, explica a prefeitura de Paris. Um filtro impede que lixo, peixes e folhas entrem nas piscinas de águas claras, onde a qualidade da água é monitorada diariamente por sensores.

“Eu tinha visto uma foto de um amigo brasileiro nadando no canal e resolvi me informar a respeito. Combinei com um grupo de franceses e de brasileiros para ir - todos pela primeira vez. Descobrimos que é organizado por horários, podendo-se ficar por 2h no local”, conta Gustavo Miranda, administrador de empresas carioca que vive na capital.

“Achei tudo muito bem organizado (muito mais do que eu esperava): tem fila de entrada, lotação máxima (500 pessoas), seguranças, salva-vidas, espreguiçadeiras, guarda-sol, local para trocar de roupa, banheiros, duchas, armário com chave para guardar pertences e as estruturas flutuantes de piscina preenchidas com água do canal. Não se pode comer nem beber na área do Paris Plage La Villette, o que mantém a limpeza do espaço”, acrescenta Gustavo, que visitou o local no último domingo (7). “Foi muito agradável poder tomar um banho de piscina em Paris, pois a praia mais próxima está a umas 3h, na Normandia. Também foi fácil de chegar, pois tem uma estação de metrô a 5 minutos andando”, completa.

Cinema ao ar Livre

Também é em La Villette que fica uma tradição de 32 anos do verão parisiense. O festival de cinema ao ar livre vai até o dia 21 de agosto, com sessões gratuitas todas as noites. Os filmes são projetados em um telão inflável no grande gramado de La Villette. Este ano, o festival tem como tema a dança, permitindo aos frequentadores redescobrirem clássicos do cinema, novos filmes e raridades.

É possível alugar uma espreguiçadeira ao preço de 7€ (R$ 36) com um cobertor de bônus, pois à noite a temperatura tende a cair um pouco no parque. O piquenique é liberado, mas sem garrafas ou vidros. Também há locais para compra de bebidas e lanches.

“O cinema ao ar livre de La Villette é um parêntese bucólico em pleno verão de Paris”, diz a francesa Camille Latreille. “Um bom filme sob as estrelas é mágico”, acrescenta.

Nesta sexta-feira (12), a programação inclui “Dancer in the Dark” (2000), de Lars Von Trier; no sábado (13) “Eyes wide shut” (1999), de Stanley Kubrick e domingo (14) “La Vie est belle” (1948), de Frank Capra.

Para quem quiser ir além dos filmes, Paris também é famosa por oferecer locais de dança ao ar livre nos quatro cantos da cidade, como em La Villette, na Praça Colette (perto do Museu do Louvre e diante da Comédie Française) ou mesmo nos quais (às margens) do rio Sena.

Jardim de Luxemburgo

Outro refúgio de paz no coração do famoso bairro do Quartier Latin é o Jardim de Luxemburgo, um elegante espaço verde de 25 hectares que encanta várias gerações, muitos estudantes e turistas.

Criado a partir de 1612 a pedido de Marie de Médicis (a segunda esposa do rei Henrique IV) o jardim de Luxemburgo tornou-se, ao longo dos séculos, uma referência em Paris.

Localizado no 6º distrito da capital, o lugar era originalmente um jardim privado que foi aberto ao público. O antigo palácio real tornou-se a sede do Senado francês, a partir de 1958.

Este é um dos locais preferidos da franco-brasileira Alexandra Bourrier para caminhadas. “É um lugar lindo, você pode tomar um cafezinho debaixo das árvores, tem também restaurante, quadra de tênis, um cantinho da turma que joga xadrez e até pôneis para as crianças. E as flores são lindas”, recomenda.

O jardim de Luxemburgo também oferece um panorama notável da escultura do século XIX. Vários monumentos criados pelos grandes escultores da época foram erguidos ali em memória de intelectuais e artistas. Estátuas das rainhas da França e outras personalidades ilustres também decoram os seus terraços. E a charmosa fonte dos Médici é uma homenagem à rainha Maria, que mandou erguer o palácio, em 1615.

Caminhadas e exposições

Caminhar pelas ruas de Paris, por si só, pode ser uma atividade surpreendente. O “flâneur” descrito pelo escritor Charles Baudelaire é aquele sujeito de espírito livre e independente, que encontra prazer em estar em movimento e ao observar o mundo.

Pois nessa época do ano, o visitante pode descobrir várias mostras gratuitas, ao ar livre ou em museus. A Torre Saint-Jacques, no 4° distrito da capital e não longe da prefeitura (Hôtel de Ville) recebe, até 4 de setembro, um pedaço da história dos Jogos Olímpicos. Uma exposição gratuita de fotos inéditas traça os destaques da competição desde 1924, data dos últimos jogos em Paris. A mostra relembra os atletas de maior destaque e recordes incríveis, mas é também uma oportunidade para observar a evolução técnica do esporte e as mudanças ocorridas ao longo de décadas na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uma curiosidade, já de olho em Paris 2024, pela primeira vez as atletas femininas serão tão numerosas quanto os atletas masculinos. Outra novidade, a cerimônia de abertura dos Jogos de verão será no rio Sena e não em um estádio, como é tradição.

Já quem se aventurar pelo bairro moderno de la Defense, o coração financeiro de Paris, vai se deparar com a monumental exposição de arte contemporânea ao ar livre “Les Extatiques”, em cartaz até 2 de outubro. O local já é um enorme museu ao ar livre, com 69 obras de arte monumentais em meio aos arranha-céus, incluindo Le Pouce, de César, Les Doubles lignes indéterminées, de Bernar Venet, Le Bassin de Takis, os personagens fantásticos de Joan Miró e L'Araignée Rouge, de Alexander Calder.

