França se despede de Jean-Jacques Sempé, criador de “O Pequeno Nicolau”

O anúncio da morte do ilustrador e cartunista, que tinha 89 anos, foi feito nesta quinta-feira (11) à imprensa francesa por sua família. Sempé ficou conhecido no Brasil pelas ilustrações da série de livros infantis “O Pequeno Nicolau” feita em parceria com René Goscinny, adaptada para o cinema.

A obra de Jean-Jacques Sempé foi marcada pela irreverência e bom humor, sem perder a delicadeza. O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou, em postagem no Twitter, que “Sempé não deixava escapar nada, mas tinha a elegância de permanecer sempre leve”.

Le jazz, la tendre ironie, la délicatesse de l’intelligence. Du Petit Nicolas, en passant par Monsieur Lambert jusqu’aux promeneurs de Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe. pic.twitter.com/KOQPPIsn7A — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

Já a ministra da Cultura francesa, Rima Abdul-Malak, afirmou, também no Twitter, que "Sempé não está mais aqui, mas seus desenhos serão eternos".

Sempé n’est plus là, mais ses dessins resteront intemporels. Ils m’ont accompagnée à Beyrouth, à Paris, à New York. Avec tendresse, poésie et malice, un humour qui se déplie à l’infini et une liberté absolue, il nous a appris à regarder le monde avec un regard d’enfant. pic.twitter.com/jmeogzZ2mX — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) August 11, 2022

Mais de 70 anos de carreira

Sempé era considerado um dos maiores ilustradores da França. Em seus mais de 70 anos de carreira, ficou conhecido também por suas caricaturas na imprensa francesa, colaborando ainda com a revista americana The New Yorker. Em entrevista à RFI em 2001, o cartunista francês explicou como foi feita a escolha do nome do Pequeno Nicolau.

“Na época não era um nome comum, poucas pessoas se chamavam Nicolau. Eu fiz uma caricatura para um jornal belga representando um menino e me pediram para dar um nome para o personagem. Um ônibus passou com uma publicidade sobre a loja de vinhos Nicolas (nome em francês) e eu escolhi. Simples assim! Quando eu encontrei o René Goscinny e decidimos fazer algo juntos, ele me disse que o Nicolau era o nosso personagem. Foi ele que com sua imaginação e humor inventou, a partir das minhas lembranças de infância, todas as histórias do Pequeno Nicolau”.

(Com informações da AFP)

