Santuário de Lourdes deve receber mais de 1 milhão de peregrinos após pandemia

Voluntários carregam estátua da Virgem Maria em procissão em Lourdes no dia 14 de agosto de 2022. AFP - VALENTINE CHAPUIS

Texto por: RFI 4 min

Uma missa de Assunção realizada nesta segunda-feira (15) e uma procissão de tochas dedicada à Virgem Maria reuniram milhares de peregrinos de todas as idades e origens no santuário católico de Lourdes, no sudoeste da França, onde são esperados 1,6 milhão de fiéis este ano.