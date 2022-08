Cerca de 20 mil raios atingem a França em um novo dia de temporais no país

O território francês foi castigado por fortes chuvas e ventos nesta semana. O serviço de meteorologia da França anunciou que o país registrou cerca de 20 mil raios apenas na quarta-feira (17).

Esse foi um dos dias com mais relâmpagos já registrados até hoje no país. A região da Provença-Alpes-Côte d'Azur teve a maior quantidades de trovões e cerca de 5 mil raios.

As imagens circularam nas redes sociais, junto com comentários assustados de internautas. "Um verdadeiro festival de raios", classificou um usuário do Twitter.

Festival de #foudre 😍la nuit dernière sur la côte méditerranéenne, de l'#Hérault aux #BouchesduRhône ! Photos à retrouver sur la rubrique Photolive https://t.co/oiyehqn8ct , grand merci à nos contributeurs @DanielGauvin34 @GuibourgAxel et extra13 pour leur partage 👏 pic.twitter.com/ZpkSj4L4BS — Asso Infoclimat (@infoclimat) August 17, 2022

Chuvas torrenciais também atingiram o litoral sul da França. Em um período de apenas uma hora, algumas localidades, como Saint-Sauveur-Camprieu, no sudoeste, registraram uma precipitação equivalente a um mês. No local 66,3 milímetros de chuva caíram - duas vezes acima da média de precipitação para um mês de agosto.

Ventos de mais de 100 km/h varreram o vale do Rhône, no sudeste. Na localidade de Saint-Chamond, no centro da França, foi registrado o recorde de velocidade de ventos, que chegaram a 131 km/h.

Nesta quinta-feira (18), a Córsega, no sul da França, registrou temporais violentos. Segundo o Ministério do Interior, ao menos cinco pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. Cerca de 45 mil residências estavam sem energia elétrica na ilha nesta tarde.

Inundações e estragos

Esse foi o terceiro dia de fortes temporais na França nesta semana. Na terça-feira (16), várias regiões do país já haviam sido castigadas, após uma brusca mudança de tempo.

Em Paris, chuvas torrenciais foram acompanhadas por ventos de 104 km/h, inundando várias áreas. Algumas estações de metrô ficaram debaixo d'água, com a chuva descendo pelas pelas escadarias como uma cachoeira.

En direct de la station Balard #Paris pic.twitter.com/YCZ7KdRFh9 — Clément Parrot (@CParrot) August 16, 2022

Especialistas atribuem às mudanças climáticas o agravamento dos fenômenos chamados de "mediterrâneos", frequentes durante o verão na França.

Esses episódios são tempestades violentas causadas pelo encontro de uma massa de ar quente e úmida produzida pelo aquecimento das águas do Mar Mediterrâneo durante o verão com uma frente fria que chega do noroeste. A falta de vento pode bloquear as nuvens sobre uma determinada localidade, impedindo a chuva de se espalhar.

