Em Paris, cachorro contaminado com varíola dos macacos faz OMS pedir maior vigilância

Cachorro foi infectado com o vírus da varíola dos macacos em Paris. Na foto, homem entra em um centro de vacinação na França, em 27 de julho de 2022. REUTERS - ERIC GAILLARD

Texto por: RFI 2 min

Um cachorro foi infectado com a varíola dos macacos em Paris no início de agosto, segundo informação da publicação médica The Lancet. O animal foi contaminado pelos donos, dois homens que estavam com a doença.