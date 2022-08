França: temporais devastam a ilha da Córsega, deixando ao menos cinco mortos e vários feridos

A ilha da Córsega, no sul da França, foi atingida por violentos temporais nesta quinta-feira (18). Ao menos cinco pessoas morreram e doze ficaram feridas, indicaram as autoridades locais.

Publicidade Leia mais

Fortes chuvas e ventos pegaram de surpresa os moradores e turistas da Córsega nesta manhã, em um período típico de férias de verão, quando a ilha recebe visitantes de toda a Europa. O local foi palco de violentos temporais depois que todas as regiões da França foram castigadas pelas intempéries nos últimos dois dias.

No final desta manhã, as autoridades haviam anunciado três mortos. O primeiro óbito foi um homem de 46 anos que morreu na cidade de Calvi, no noroeste da ilha, vítima da queda de uma árvore. No sul da ilha, uma adolescente de 13 anos também faleceu ao ser atingida por uma árvore. Logo depois, na mesma região, foi anunciado que uma mulher de 72 anos perdeu a vida depois que um telhado caiu sobre o veículo que dirigia, perto de uma praia.

O balanço de vítimas continuou a aumentar no início desta tarde. O corpo de um pescador de 62 anos, que estava desaparecido desde a manhã, foi encontrado no golfo de Girolata, no sul. Em Erbalunga, no norte, os serviços de resgate encontraram no mar o corpo de uma mulher que praticava caiaque com o marido. Ele conseguiu encontrar abrigo a tempo e alertou as autoridades.

No mar, os socorristas resgataram dezenas de feridos, a bordo de vários barcos. Nenhum deles corre risco de vida. Entre os 12 feridos levados aos hospitais após a passagem do temporal, três estão em estado grave. Entre eles, uma italiana de 23 anos, vítima da queda de uma árvore em um camping de Calvi. No mesmo local, um homem, de 46 anos, de nacionalidade francesa também morreu, mas a causa do óbito não foi divulgada.

Ilha segue sob vigilância

Duas regiões da Córsega foram colocadas sob vigilância pelo serviço nacional de meteorologia pelo risco de novos episódios de chuvas e ventos intensos. Depois de ter varrido a França de norte a sul, o fenômeno agora se dirige à Itália.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, chegará à ilha no final do dia. "Ofereço todo o meu apoio aos moradores da Córsega diante dos violentos temporais, com ventos de mais de 200 km/h", escreveu no Twitter, indicando que o envio de ajuda está sendo organizado.

Cerca de 45 mil residências estavam sem energia elétrica até o início desta tarde.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro